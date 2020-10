Il calcio combatte con la pandemia e fa fatica ad andare avanti nei campionati giovanili che nelle ultime settimane sono ripartiti dopo circa sette mesi di stop. Il settore giovanile del Frosinone è completamente fermo, il centro di Ferentino è chiuso perchè i casi di Covid-19 che hanno colpito i ragazzi di varie categorie hanno bloccato l’attività. Ne ha parlato anche il presidente Stirpe a Tuttofrosinone.com: “In questo momento non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza per svolgere regolarmente l’attività del settore giovanile, la società non può garantire i protocolli da Serie A. Abbiamo chiesto ufficialmente alla Lega di andare avanti soltanto con la Primavera e di differire, ad aprile prossimo, l’inizio degli altri campionati giovanili. Riteniamo che non ci siano le giuste condizioni per ripartire, a meno che non si creino scorciatoie o protocolli differenti – ha concluso il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe – creare protocolli di Serie A e Serie B significherebbe però non dare la giusta importanza a coloro che fanno parte dei settori giovanili. Sarebbe anche clamoroso differenziare i regimi di sicurezza. Spero che la Lega si renda conto”.

Il Frosinone è fermo in tutte le categorie, è stata rinviata al 14 ottobre la gara di Coppa Italia contro la Salernitana che era prevista lo scorso 23 settembre. Rimandata a data da destinarsi anche la sfida contro lo Spezia in trasferta, con cui la Primavera della compagine ciociara avrebbe dovuto iniziare domenica 4 ottobre il cammino nel campionato Primavera 2.

L’Under 17 ha già saltato le prime due giornate, le gare in trasferta contro la Fiorentina e in casa contro l’Empoli sono state rinviate a data da destinarsi. Domenica scorsa è stata rinviata Fiorentina-Frosinone nei campionati Under 15 e 16 e le difficoltà che stanno affrontando i ciociari per il prossimo weekend fermano anche il Napoli. Saranno rinviate, infatti, le sfide contro il Napoli Under 15 e 16 valide per la seconda giornata del girone C di questi campionati.

Ciro Troise