Under 15, Napoli-Reggina 2-3, le pagelle di IamNaples.it

Nella seconda giornata di campionato l’Under 15 di mister Sorano incappa nel primo ko stagionale contro una Reggina ben più incisiva e concreta nel saper concretizzare le occasioni create, attraverso sopratutto alla giornata di grazia del suo attaccante Cosentino, autore di due reti. Le pagelle del match realizzate da IamNaples.it:

6 Gisondi: giornata amara per l’estremo difensore azzurro che viene insidiato principalmente nella ripresa dai numerosi tentativi degli avversari, nonostante risulti esser incolpevole sui tre gol incassati.

5,5 Lupacchio: parte bene in avvio del match, non disdegnandosi in diverse sortite offensive. Sul secondo gol degli ospiti si rende protagonista di un errore grossolano, che spiana la strada al centravanti avversario Cosentino.

5,5 Distratto F: partita di contenimento per il terzino azzurro, avrebbe potuto appoggiare di più la manovra viste le sue buone caratteristiche.

6 Cimmaruta: funge da autentico playmaker in cabina di regia, smistando in modo intelligente il pallone tra i reparti. Fa girare la squadra fin quando gli azzurrini sono stati in grado di tenere botta agli avversari, poi nella ripresa cala insieme ai suoi compagni. (29’ s.t. Buzzella: s.v.)

5 Rocco: partita in ombra del centrale azzurro, condizionata dai non pochi errori difensivi (lampante è l’occasione del terzo gol calabrese). Dovrà senza dubbio lavorare per migliorare l’intesa con il suo compagno Garofalo.

5 Garofalo: quando c’è da giocare di fisico lui c’è, ma quest’oggi insieme al collega di reparto soffrono non poco la dinamicità degli affondi avversari. L’errore sul momentaneo pareggio degli ospiti condizionano la sua prestazione.

5,5 Sorrentino: partita di corsa e sacrifico per l’esterno offensivo azzurro, sebbene non si renda particolarmente pericoloso attraverso alcuna giocata individuale. Avrebbe dovuto incidere di più sulla sua corsia. (12’ s.t. 5,5 Giglio: entra per dare vivacità all’azione offensiva azzurra, ma va ad infrangersi contro la fisicità dei difensori avversari in un momento in cui la partita era già indirizzata per gli amaranto. Sigla la seconda rete per i suoi in extremis, ma essa non basta).

5,5 Arzillo: inizia bene la partita, contrastando bene gli avversari in mediana e facendo respirare i suoi compagni attraverso la sua fisicità. Nella ripresa cala come tutta la sua squadra, non riuscendo a far da collante tra difesa ed attacco.

5,5 Picca: realizza il primo gol di giornata per gli azzurrini, dimostra un buon altruismo in più di una circostanza nel servire i compagni anziché preferire la giocata individuale (23’ s.t. Iaccarino: s.v.)

5,5 Napoletano: vivace ma non troppo il piccoletto azzurro, sfiorando il gol ad inizio ripresa attraverso un legno colpito da posizione interessante.

6,5 Distratto D.: si rileva decisamente l’uomo in più per gli azzurrini attraverso il suo dinamismo e le sue incursioni insidia non poco i difensori avversari, i quali spesso ricorrono ai falli per contenerlo. Nella ripresa non riesce a trascinare i compagni nella rimonta, nonostante il guizzo di fantasia ad imbeccare Napoletano nell’occasione del palo colpito.

5,5 Sorano: il risultato maturato quest’oggi dovrà far lavorare tanto il mister azzurro per bilanciare meglio gli equilibri di una squadra apparsa impacciata ed incapace nel reagire dopo i gol degli avversari realizzati nella ripresa. Occorre migliorare l’affiatamento ed i meccanismi del reparto difensivo, non è apparso sugli scudi quest’oggi (non solo per gli errori individuali evidenziati). Dopo il palo colpito ad inizio ripresa la squadra non ha manifestato il carattere giusto per raddrizzare il risultato, facendosi prendere dai nervi tesi per i numerosi falli fischiati dal direttore di gara. E’ soltanto la seconda giornata di campionato, e questa sconfitta non può che portare benefici per il futuro. Il tempo di migliorare c’è per questo gruppo si sta affacciando per la prima volta ad un campionato nazionale dopo un lungo periodo di stop di circa due anni dovuto alla Covid-19.

Dagli inviati al complesso “Kennedy” Gilberto D’Alessio e Francesco Russo