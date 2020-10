Lecce-Napoli, la Primavera inizia la sua avventura: le probabili formazioni

Inizia il campionato Primavera 2, prende corpo l’avventura del Napoli che ha l’obiettivo di tornare nella serie A della categoria. Per riuscirci senza passare per la lotteria dei play-off, il Napoli deve arrivare al primo posto nel girone B, quello centro-meridionale, dalla seconda alla settima posizione si passerà per i play-off.

Gli azzurrini scendono in campo pochi giorni dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio, squadra di buone ambizioni nel campionato Primavera 1, che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria. Il cammino del Napoli parte con la trasferta di Lecce, che è alla prima annata dopo il ritorno di Pantaleo Corvino.

Nella formazione salentina mancheranno Monterisi e Maselli, convocati in prima squadra da mister Corini per la trasferta di Ascoli. L’allenatore della Primavera del Lecce Vito Grieco dovrebbe scegliere il 4-3-3, in porta ci sarà Viola, la linea difensiva sarà composta da Colella, Semeraro, Ciucci e per la fascia sinistra c’è un ballottaggio tra Scialanga e Pani. In mezzo al campo agiranno Macrì, Schirone e Ortisi, il tridente offensivo sarà composto da Travaglini, Oltremarini e Mancarella.

Cascione dovrebbe affidarsi al 3-4-3, in porta ci sarà Idasiak, rientrato da un problema agli adduttori. Sarebbe stato disponibile già per la gara contro la Lazio ma era impegnato in prima squadra per gli allenamenti. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Barba, che è in vantaggio nel ballottaggio con Costanzo, Guarino e D’Onofrio, Potenza e Romano i due esterni con Ceparano e Brando in mediana a supporto del tridente composto da D’Agostino, Altomare e Cioffi.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Viola; Colella, Semeraro, Pani, Scialagna; Macrì, Schirone, Ortisi; Travaglini, Oltremarini, Mancarella. All. Grieco

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Barba, Guarino, D’Onofrio; Potenza, Ceparano, Brando, Romano; D’Agostino, Altomare, Cioffi. All. Cascione