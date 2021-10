LIVE – Primavera 1 – Empoli-Napoli 0-0, i toscani molti aggressivi in questo avvio

30′ L’Empoli continua con un possesso palla perlopiù sterile. Il Napoli dal canto suo non riesce a ripartire come vorrebbe.

21′ Cross di Boli, la deviazione di Di Marco rischia di favorire l’Empoli, ma Idasiak è bravo con un balzo felino ad agguantare il pallone.

17′ Napoli che per la prima volta si rende protagonista in attacco con D’Agostino. Il suo tiro però è respinto dalla difesa empolese.

13′ Punizione dalla trequarti dell’Empoli. Pezzola e Barba vanno entrambi in contrasto aereo. Alla fine l’ultimo tocco è del giocatore dell’Empoli. Palla sul fondo e rimessa Napoli.

8′ Ottimo inserimento di Fazzini che sfugge a Barba e stoppa al volo, ma il suo tiro è troppo centrale e non crea pensieri a Barba.

6′ Una serie di rimpalli a ridosso dell’area di rigore napoletana sembra favorire l’Empoli, ma l’arbitro fischia un fallo in attacco.

3′ Empoli che parte in modo molto aggressivo, ma il Napoli tiene bene in difesa anche se non riesce ancora ad imbastire azioni d’attacco.

Comincia la partita. Batterà l’Empoli

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Idasiak, Barba, Di Marco, Di Dona, Hysaj, Costanzo, D’Agostino, Saco, Ambrosino, Spavone, Cioffi.

A disp: Boffelli, Gioielli, Pesce, Marranzini, Mane, Marchisano, Giannini, Toure, Mercurio. All: Frustalupi

EMPOLI: Hvalic, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Rossi, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Boli, Ignacchiti.

A disp: Biagini, Morelli, Magazzu, Toccafondi, Guarino, Haimisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Filì, Cassai. All: Buscè

Benvenuti alla diretta testuale del match tra Empoli e Napoli valido per il campionato di Primavera 1. Giunti alla settima giornata il Napoli ha una striscia aperta di due vittorie consecutive ed occupa il terzo posto in classifica a pari punti con Inter e Juve, ma con una partita in meno. L’Empoli, campione in carica, invece è immediatamente a ridosso della zona play-off ed ha una striscia aperta di 5 risultati utili consecutivi (2V 3N).