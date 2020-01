LIVE – Under 16: Napoli-Ascoli 5-0, (28’pt e 31pt 2’st Scognamiglio, 40’pt Pesce, 33’st Pontillo) è goleada azzurra

40′ Due minuti di recupero

37′ Palla di Norcia per Pesce che non serve Spavone, ma prova il tiro. Palla centrale. Buona occasione successivamente, ma chiude in uscita il portiere ospite

35′ Ammonito Marcucci per un brutto fallo su Frulio

33′ GOOOL NAPOLI!!!! Calcio d’angolo, sponda di testa di Pesce e di tacco segna Pontillo

32′ Azione di Norcia, palla per Pesce che viene chiuso da Castorina

31′ Escono Politerni, Altamura e Izzi, entrano Zadro, Manari e Di Matteo

29′ Escono Marchiisano e Giannini, entrano Pietropaolo e Palmini

28′ Batti e ribatti in area, ci prova Pesce e la palla va a lato

25′ Escono Di Leo e Marranzino, entrano Frulio e Salierno

23′ Lancio di De Pasquale, provvidenziale uscita del portiere su Spavone

19′ Esce Stragapede ed entra Luciani

16′ Pasticcio dell’Ascoli , ne approfitta Spavone che viene chiuso in corner

15′ Tre cambi nel Napoli: escono Di Palma, Di Dona e Scognamiglio, entrano De pasquale, Norcia e Spavone

13′ Gran palla di Marranzino per Scognamiglio il cui tiro va di poco a lato. Nell’Ascoli entrano Marcucci, Nicolai e Manar, escono Spadoni, Acciarri e Governatori

12′ Tiro di Pesce e palla a lato.

11′ Tiro di Marranzino e palla a lato

10′ Tiro cross di Giannini e palla che si stampa sulla parte alta della traversa

9′ Gran numero di Di Palma che tira dai 30 metri e impegna il portiere

5′ Tanto nervosismo in casa Ascoli con Stragapede che litiga anche con il pubblico

3′ Occasione Napoli: cross di Marchisano per Pesce che si gira e tira al volo, palla alta.

2′ GOOOL NAPOLI!!! Scognamiglio ruba palla e si invola verso la sua porta. Il giocatore firma la sua tripletta!!

1′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

41′ Finisce il primo tempo

40′ GOOOL NAPOLI!!! Cross di Di Dona per Pesce che realizza un gran gol e firma il tris!

35′ Azione di Di Dona che rientra e prova il tiro da 25 metri. Gran risposta del portiere

33′ Palla di Di Palma per Pesce, ma il suo tiro è centrale

31′ GOOOL NAPOLI!!!! Azione fotocopia con Di Dona che crossa al centro e di testa Scognamiglio insacca!

29′ Ci prova Pesce, ma tiro è centrale

28′ GOOOL NAPOLI!!! Di Dona salta un avversario e mette al centro dove Scognamiglio di piatto di sinistro insacca in rete

24′ Giannini serve Pesce che si libera e prova il tiro. Conclusione contratta

23′ Verticalizzazione di Scognamiglio per Pesce, ma la palla è troppo lunga. Blocca il portiere

21′ Ammonito Altamura perché calcia la palla a gioco fermo. Molto nervosismo

20′ Ci prova Di Palma, ma palla centrale. Sul proseguo dell’azione insidioso tiro cross di Di Dona, il portiere ospite blocca in due tempi

19′ Punizioni di Marchisano, di testa Pesce manda la palla alta

18′ Scaramucce tra Marranzino e Governatori con l’arbitro che richiama l’azzurro alla calma

16′ Grande giocata di Giannini che prova la conclusione, palla di poco alta.

15′ Bella azione del Napoli che prova la conclusione, murata in extremis da Moliterni

13′ Rimessa lunga di Giannini e questa volta di testa ci prova Di Leo. Debole e centrale

9′ Cross di Marchisano per Pesce che di testa manda a lato

6′ Grande palla di Marranzino per Pesce che solo davanti al portiere viene fermato da quest’ultimo. Sul proseguo dell’azione il cross di Scognamiglio viene deviato in corner

3′ Azzurri subito pericolosi grazie a due rimesse laterali di Giannini che creano scompiglio negli ospiti

1′ Inizia il match

Primo Tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3) Boffelli, Marchisano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Pontillo, Di Dona, Di Palma, Pesce, Marranzino, Scognamiglio. Panchina: Connola, Palmini, Pietropaolo, Frulio, Salierno, De Pasquale, Flora, Spavone, Norcia

ASCOLI: Rinaldini, Spadoni, Cisternino, Moliterni, Clemente, Castorina, Acciarri, Stragapede, Rizzi, Altamura, Governatori. Panchina: Orazi, Marcucci, Nicolai, Luciani, Zadro, M.Manar, Di Matteo, Manari

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini, dopo la goleada di Crotone, affrontano l’Ascoli nono in classifica con dodici punti e reduce da due pareggi interni consecutivi contro il Cosenza e la Juve Stabia. Il Napoli, secondo a cinque punti dalla Roma, vuole difendere la posizione dal Perugia che insegue a quattro punti di distanza e che oggi sarà impegnato a Benevento.