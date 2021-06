LIVE – Under 17: Ascoli-Napoli 1-2 (21′ Carano, 60′ Marranzino, 64′ Solmonte), gli azzurrini ribaltano il match

64′ GOOL NAPOLI: bel diagonale di Solmonte che firma il vantaggio azzurro!

60′ GOOL NAPOLI: Solmonte serve palla al centro e Marranzino insacca il pari!

55′ Entrano Solmonte, Di Pasquale, Longobardi, sono usciti Russo, Flora e Di Palma

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

47′ Termina il primo tempo

44′ Traversone dalla sinistra ed al volo Di Palma in area colpisce la traversa

29′ Corner Ascoli e di testa Rossi lambisce la traversa.

26′ Diagonale abbastanza prevedibile di Marranzino, blocca senza problemi il portiere.

21′ GOL ASCOLI: Carano si procura la punizione e con un tiro sopra la barriera va a segno.

12′ Ci prova Carnevale dal limite, palla di poco alta.

10′ Corner dell’Ascoli e di testa Silvestri impegna Mancini. Parata non semplice in due tempi

5′ Gara molto aperta con capovolgimenti di fronte per entrambe le squadre

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ASCOLI: Mancini A., Marcucci, Acciarri, Carano, Mancini D., Rossi, Ciccanti, Spadoni, Rizzi, Silvestri, Gagliardi. PANCHINA: Marcucci, Regnicoli, Castorina, Nicolai, Corvino, Manari S., Di Matteo, Governatori, Manari M. All. Orsini

NAPOLI: Turi, Marchisano, Giannini, Pontillo, Di Leo; Gioielli, Flora, Di Palma, Russo, Marranzino, Carnevale. PANCHINA: Boffelli, Picardi, D’Avino, Dachille, Norcia, De Pasquale, Longobardi, Solmonte, Grieco.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ascoli-Napoli, gara di recupero della seconda giornata del campionato Under 17 A e B, che conclude il percorso degli azzurrini in questa categoria. La vittoria del Pescara di domenica contro il Benevento, già certo del primato nel girone e della relativa qualificazione ai quarti di finale, spedisce il Napoli al terzo posto quasi sicuramente. Il Napoli con una vittoria agguanterebbe il Pescara, con cui è in parità anche negli scontri diretti. Il Pescara è in netto vantaggio sulla differenza reti (+13 contro il +3 del Napoli), soltanto una clamorosa goleada degli azzurrini regalerebbe il titolo morale del secondo posto.