15:01 – Inizia il match. È il Cosenza ad aver dato inizio alle ostilità

14:30 – Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Turi; Romano, Manzo, D’Avino, Di Lauro; Peluso, Di Lorenzo, Russo; Vilardi, Solmonte, Cuciniello. A disp.: Pellino, Mazzone, Tuccillo, Cinquegrana, Milo, Ceci, Tortora, Grieco, Vigliotti. All. Liguori

COSENZA: Iovino; Pedalino, Casciaro, Occhiuto, Montani; Gozzo, Mammolito, Dadone; Anaclerio, Violante, Bevilacqua. A disp.: Falsetti, Federico, Bellotti, Gallo, Pugliese, Dirane, Delicato, Chidichimo, Corrente. All. Angotti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara di recupero della quattordicesima giornata del campionato Under 17 girone D non disputata lo scorso 6 febbraio a causa dei casi di Covid-19 nella squadra calabrese. Gli azzurrini, dopo i due successi contro Salernitana e Crotone, si sono stabilizzati al quinto posto in classifica, ad un punto dal Lecce che occupa il quarto posto. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte passano per i play-off. Il Cosenza è settimo con sei punti di distanza dal Napoli ma ha giocato una partita in meno perchè, oltre a dover recuperare la trasferta di Napoli, ha anche già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Il Cosenza non è in un gran periodo, ha perso le ultime due gare contro Lecce e Lazio. All’andata gli azzurrini vinsero 1-0 grazie ad un gol di Miele.

Dal nostro inviato al Kennedy Nico Bastone