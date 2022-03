56′ – Doppio cambio nel Napoli: entrano Milo e Tortora, escono Vilardi e Russo

53′ – Gol! Accorcia le distanze il Cosenza, gran destro al volo di Anaclerio su cross di Gallo, conclusione su cui Turi non può farci nulla

Cambi nel Cosenza: entrano Dirane e Gallo per Montani e Bevilacqua

16:00 – Inizia la ripresa al Kennedy

15:47 Finisce il primo tempo, il Napoli va all’intervallo sul 2-0

45′ – Concesso un solo minuto di recupero

43′ – Vilardi prova ad anticipare sulla trequarti Occhiuto, proteste per un presunto fallo di mano.

41′ – Cuciniello va al duello con Pedalino, serve Vilardi che sceglie di non tirare e servire di nuovo il numero 11 azzurro, la conclusione viene contratta da Casciaro, proteste per un presunto fallo di mano in area, l’arbitro fa proseguire l’azione.

39′ – Serie di contrasti in mezzo al campo, palla in verticale di Russo per Cuciniello che rientra sul sinistro, crossa al centro ma Solmonte non ci arriva.

37′ – Solmonte verticalizza per Vilardi che purtroppo viene preso in controtempo sul movimento compiuto e l’azione sfuma

32′ – Calcio di punizione di Violante, Turi non riesce a bloccarla, s’innesca un batti e ribatti in area, poi il portiere del Napoli riesce a far suo il pallone.

27′ – Cuciniello supera Pedalino e va al cross ma nessuno riesce a tagliare sulla traiettoria e battere a rete.

26′ – Tiro di Dadone sugli sviluppi di una rimessa laterale, la conclusione finisce a lato.

24′ – Anaclerio da sinistra s’accentra sul destro e prova a sorprendere Turi, attento sul primo palo. Nasce una ripartenza del Napoli, Di Lorenzo verticalizza per Vilardi che supera Iovino, lo tocca in velocità all’altezza del braccio, per l’arbitro non è rigore.

20′ – Russo allarga per Cuciniello che serve Solmonte, in scivolata Casciaro la prende prima con la gamba, poi con il braccio, protesta più il pubblico che i calciatori in campo. L’arbitro lascia correre, l’azione si conclude con un tiro di Vilardi che termina a lato.

16′ – GOOOOOOOL! Raddoppio del Napoli, ancora Solmonte che di testa spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali e capitalizza un ottimo cross di Di Lauro, ben servito da Peluso.

13′ – GOOOOOOL! Proteste ad inizio azione per un intervento di D’Avino su Violante, il pallone arriva a Vilardi che affonda sulla destra, va al cross, Cuciniello raccoglie la sfera sul fronte opposto, serve Solmonte che realizza il gol del vantaggio azzurro.

12′ – Lancio dalle retrovie, a vuoto Casciaro, Solmonte potrebbe inserirsi ma viene ravvisato un fuorigioco di Vilardi.

10′ – Calcio di punizione dalla sinistra, batte Russo, Iovino fa suo il pallone in uscita.

7′ – Apertura di Mammolito per l’inserimento di Pedalino alle spalle della linea difensiva degli azzurrini ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco.

4′ – Apertura di Russo per Cuciniello, palla filtrante per Solmonte ma Casciaro chiude gli spazi e si rifugia in fallo laterale.

3′ Lancio di Anaclerio per Violante, Turi lo anticipa in uscita ma subisce un colpo, s’accascia a terra e getta il pallone fuori per ricevere le cure mediche. Il portiere azzurro fortunatamente si rialza senza particolari problemi.

15:01 – Inizia il match. È il Cosenza ad aver dato inizio alle ostilità

14:30 – Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Turi; Romano, Manzo, D’Avino, Di Lauro; Peluso, Di Lorenzo; Vilardi, Russo, Cuciniello; Solmonte. A disp.: Pellino, Mazzone, Tuccillo, Cinquegrana, Milo, Ceci, Tortora, Grieco, Vigliotti. All. Liguori

COSENZA: Iovino; Pedalino, Casciaro, Occhiuto, Montani; Gozzo, Mammolito, Dadone; Anaclerio, Violante, Bevilacqua. A disp.: Falsetti, Federico, Bellotti, Gallo, Pugliese, Dirane, Delicato, Chidichimo, Corrente. All. Angotti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara di recupero della quattordicesima giornata del campionato Under 17 girone D non disputata lo scorso 6 febbraio a causa dei casi di Covid-19 nella squadra calabrese. Gli azzurrini, dopo i due successi contro Salernitana e Crotone, si sono stabilizzati al quinto posto in classifica, ad un punto dal Lecce che occupa il quarto posto. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte passano per i play-off. Il Cosenza è settimo con sei punti di distanza dal Napoli ma ha giocato una partita in meno perchè, oltre a dover recuperare la trasferta di Napoli, ha anche già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Il Cosenza non è in un gran periodo, ha perso le ultime due gare contro Lecce e Lazio. All’andata gli azzurrini vinsero 1-0 grazie ad un gol di Miele.

Dal nostro inviato al Kennedy Nico Bastone