21′ Sul successivo calcio d’angolo in favore del Cosenza, il Napoli riesce ad allontanare il pallone in fallo laterale

20′ Passaggio sbagliato di De Pasquale a centrocampo, il Cosenza conquista il pallone e D’Amico scappa via in verticale verso la porta di Boffelli che riesce a sventare. Continua l’azione con Di Fatta che prova a deviare di tacco sul primo palo dopo un cross al centro, ma il Napoli si rifugia in corner

18′ Su successivo corner, è ancora Boffelli ad allontanare il pallone sul quale si avventa Marino: il 4 del Cosenza non riesce a impattare bene il pallone e poi prova l’assist in verticale, ma è ancora il portiere del Napoli ad avere la meglio

17′ Fallo al limite dell’area di Di Palma su Maccari, punizione dal limite: parata di Boffelli che devia in corner

14′ Pesce scappa verso l’area di rigore del Cosenza, prova la conclusione ma viene deviata da Sirimarco. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, uscita a vuoto di Borrelli, sul pallone si avventa Di Leo che non trova la porta

5′ NAPOLI IN VANTAGGIO! Uscita sbagliata da parte del Cosenza, Di Palma intercetta il pallone e con un tiro dalla distanza beffa Borrelli!

2′ Parte forte il Napoli: cross al centro nell’area di rigore del Cosenza, ma nemmeno uno tra Pesce, Gioielli e Pontillo riesce a deviare il pallone verso la porta calabrese dopo alcuni rimpalli

1′ Prova il tiro Giannini, pallone a lato

15:00 Inizia il match

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): 1 Boffelli; 2 Marchisano, 5 Pontillo, 6 Di Leo, 3 Giannini; 4 Gioielli, 10 Flora, 8 Di Palma; De Pasquale, 9 Pesce, 11 Maranzino. A disp.: 12 Pirone, 13 Picardi, 14 Pietropaolo, 15 Longobardi, 16 Spavone, 17 Carnevale, 18 Scognamiglio, 19 Di Dona, 20 Hysaj. All. Carnevale

Cosenza (4-3-1-2): 1 Borrelli, 2 Cimino, 5 Sirimarco, 6 Perez, 3 Baldovino; 4 Marino, 7 Gigliotti, 8 Spingola; 10 Di Fatta; 9 D’Amico, 11 Maccari. A disp.: 12 Gualtieri, 13 Portogallo, 14 De Rogatis, 15 Tutino, 16 Parrotta, 17 Mauri, 18 Esposito C., 19 Esposito S., 20 Mazzarino. All. Gatto

I parenti dei calciatori, impossibilitati dal guardare il match vista la decisione di giocare a porte chiuse, scavalcano nel tentativo di intravedere la partita

Questo slideshow richiede JavaScript.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini alla prima giornata hanno strappato nei minuti finali un pareggio sul campo dell’Empoli mentre il Cosenza ha battuto 3-0 la Salernitana. I ragazzi di mister Carnevale al debutto al complesso sportivo Kennedy cercano la prima vittoria stagionale.