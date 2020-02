LIVE VIDEO – Under 17: Pescara-Napoli, gli azzurrini vogliono blindare il secondo posto

CLICCA QUI per vedere la gara in diretta video

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pescara-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato under 17 girone C. Gli azzurrini hanno una grande chance per blindare il secondo posto che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. Il Napoli ha undici punti di vantaggio su Pescara e Frosinone terzi in classifica ma con una gara in meno perchè hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. I ciociari sono impegnati sul campo del Perugia, per i ragazzi di Carnevale, che domenica contro il Trapani hanno portato a casa la sesta vittoria consecutiva, c’è anche la motivazione di “vendicare” la sconfitta dell’andata in cui il Napoli subì la rimonta dal 2-0 al 2-3.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match di andata