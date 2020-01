Manzi per Baronio: “Ci hai lasciato tanto a livello umano, rimarrai sempre una persona speciale”

Ieri pomeriggio l’esonero, stamattina il bel messaggio per salutare tutti: Roberto Baronio non è più l’allenatore della Primavera del Napoli. Il tecnico ci ha tenuto a ringraziare chiunque gli sia stato affianco in questa esperienza, in particolar modo gli azzurrini. Ed è proprio da uno dei suoi ragazzi, il capitano Claudio Manzi, che è arrivata pronta la risposta su Instagram in un commento al post del suo ex allenatore con scritto: “Mister, ci avete lasciato tanto non solo a livello calcistico ma soprattutto a livello UMANO! Rimarrete sempre una persona speciale per noi, un forte abbraccio”.