Cioffi in tre giorni ha sostenuto quattro allenamenti e la sfida della Primavera contro il Frosinone, durante la quale ha avvertito un fastidio al flessore, poco prima di lasciare il campo. Cioffi si è fermato per un problema muscolare, non partirà con la prima squadra per la trasferta di La Spezia, al suo posto con gli uomini di Gattuso sarà aggregato l’esterno offensivo classe ‘2003 Giuseppe D’Agostino. Sono da verificare i tempi di recupero per Cioffi che in Primavera ha segnato sei gol e realizzato un assist in otto presenze. L’attaccante classe ‘2002 è in prima squadra dal mese di gennaio e ha anche debuttato in serie A contro la Fiorentina il 17 gennaio scorso.