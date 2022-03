Primavera 1, Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca di dare continuità al successo contro il Milan. Per recuperare il tempo perduto a causa dell’emergenza Covid, si gioca ogni tre giorni e gli azzurrini domani scenderanno in campo alle 12 in trasferta contro l’Atalanta (diretta tv su Sportitalia e testuale su IamNaples.it). All’andata finì 1-0, fu decisivo un gol di D’Agostino.

I ragazzi di Frustalupi, dopo cinque sconfitte consecutive, domenica si sono riscattati battendo 3-0 il Milan con la migliore prestazione stagionale. Il Napoli ha 28 punti, quattro di vantaggio sulla zona play-out e dieci sulla Spal al penultimo posto che costerebbe la retrocessione diretta, e deve recuperare ancora la trasferta di Pescara, si giocherà mercoledì 16 marzo.

L’Atalanta è ottava a quota 33 punti, a tre lunghezze da Sassuolo e Sampdoria, il riferimento per la zona play-off. La squadra di Brambilla è reduce dalla sconfitta di Lecce e cercherà l’immediato riscatto contro il Napoli. L’Atalanta adotta il 3-4-3 come sistema di gioco. In porta ci dovrebbe essere Dajcar, i tre difensori saranno capitan Panada, Ceresoli e Del Lungo, sulle corsie laterali ci saranno Renault e Bernasconi con Giovane e Zuccon in mezzo al campo. In attacco De Nipoti e Sidibe, che hanno debuttato anche in prima squadra contro la Lazio, dovrebbero sostenere Cissè. A livello tattico sarà una partita a specchio soprattutto perchè De Nipoti e Sidibe potrebbero tendere a venire dentro al campo. Il vivaio bergamasco è storicamente un serbatoio importante per il club, in questa stagione si è affermato Scalvini diventando un elemento prezioso per Gasperini.

Frustalupi cambia il Napoli tra assenze e turn-over

Il Napoli nella partita contro il Milan ha perso per strada qualche titolare: Barba e Ambrosino sono squalificati per somma d’ammonizioni, si sono fermati per problemi muscolari i due quinti Marchisano e Giannini.

Oltre alle assenze, Frustalupi gestisce anche le forze facendo turn-over perchè tre partite in sei giorni sono complicate da gestire. Sabato alle 13 gli azzurrini saranno ancora in campo contro l’Empoli.

Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, in porta ci sarà Idasiak, i tre centrali dovrebbero essere Manè, Hysaj e Pontillo, gli esterni dovrebbero essere Di Dona e De Marco con Coli Saco e Gioielli in mezzo al campo, con Ambrosino squalificato toccherà a Vergara e Mercurio si muoverebbero alle spalle di Cioffi, pronto a condurre il reparto offensivo. Oltre agli indisponibili, Frustalupi dovrebbe quindi risparmiare Costanzo, Spavone e D’Agostino tra i titolari, tutti poi potrebbero essere delle soluzioni a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Dajcar, Panada, Ceresoli, Del Longo; Renault, Giovane, Zuccon, Bernasconi; De Nipoti, Cissè, Sidibe. All. Brambilla

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Manè, Hysaj, Pontillo; Di Dona, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Vergara, Mercurio; Cioffi. A disp.: Boffelli, De Luca, Costanzo, Spavone, Acampa, Flora, Toccafondi, D’Agostino, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise