Primavera 1, Atalanta-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Milan, rimedia una sconfitta contro l’Atalanta. Gli azzurrini, con una formazione rimaneggiata tra assenze e turn-over, non hanno sfigurato, avendo anche delle occasioni importanti nel primo tempo, ma cadono per un colpo di testa vincente di Cissè. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Sul gol può farci poco, Cissè la mette nell’angolino basso, poi è attento nelle uscite alte e basse ed efficace nel gioco con i piedi. Al 92′ tiene in vita il Napoli su Sidibe.

MANE’ 6,5: Lavora abbastanza bene su entrambi i lati della difesa, cercando anche più volte l’anticipo o la pressione nei tempi giusti. Peccato per l’infortunio, non ci voleva. (Dall’80’ Acampa 6: Apprezzabile l’energia che ha sprigionato quando è entrato in campo, ha più volte occupato tutta la fascia proponendosi per il cross in fase offensiva e ripiegando in quella difensiva)

HYSAJ 6,5: Ci mette intelligenza anche in condizioni difficili, regge bene il reparto nonostante il grande gap nella fisicità soprattutto con Cissè.

PONTILLO 5,5: Per ampi tratti della partita paga un po’ d’incertezze dovute al fatto che gioca poco, poi, quando stava cominciando a crescere viene sostituito. (Dal 62′ Costanzo 6: Entra con l’applicazione giusta, lavora con ordine in fase di non possesso)

DI DONA 5,5: Non ha un duello facile con Renault, non parte male, ha l’atteggiamento giusto, cala alla distanza nella lucidità e in generale nel modo in cui tiene la sua corsia. (Dall’80’ Spavone 6: Va nel traffico a cercare di dare un po’ di ordine all’assalto finale)

COLI SACO 5,5: Nei momenti decisivi delle partite ci sarebbe bisogno del suo contributo e, invece, ha dei cali di concentrazione che costano caro come il modo in cui salta a vuoto e fuori tempo sul gol di Cissè.

GIOIELLI 6,5: Tra i migliori in campo, mette sul piatto le sue caratteristiche. Recupera tanti palloni, va a contrasto sempre con convinzione, non gli si può chiedere l’ultimo passaggio o la conclusione. Chiude da terzo di difesa dopo l’uscita dal campo di Manè e non molla mai fino all’ultimo istante.

VERGARA 6,5: Non gli riesce la grande giocata come contro il Milan ma è tra i più produttivi. Nel primo tempo inventa un assist molto bello per il diagonale di Cioffi che da posizione defilata termina a lato. Nella ripresa trascina il Napoli verso l’assalto finale con le sue giocate.

DE MARCO 5,5: Non giocava da tempo, riesce a stare al passo della partita ma gli manca un po’ di lucidità in certi spunti sulla fascia sinistra. (Dall’80’ Pesce 5,5: Va a fare un po’ di battaglia lì davanti ma incide pochissimo)

MERCURIO 5: Sullo 0-0 ha una palla-gol a porta vuota e la spreca, è un episodio che incide tanto e alimenta i rimpianti per il risultato finale. Commette il fallo che genera la punizione da cui arriva il gol, fa fatica a fornire spunti tra le linee. (Dal 56′ D’Agostino 5,5: Fornisce sacrificio abbassandosi spesso per raccogliere palla o aiutare la squadra a fermare le ripartenze dell’Atalanta ma da lui ci si aspetta più qualità)

CIOFFI 6: Nel primo tempo è il migliore, inventa tre spunti praticamente da solo: l’occasione fallita da Mercurio, l’azione in cui supera Cittadini e va al tiro sul primo palo e il diagonale che termina a lato su assist di Vergara. Nella ripresa cala un po’ anche perchè spesso predica da solo tra le maglie della difesa avversaria.

FRUSTALUPI 5,5: Le condizioni erano difficili: quattro assenti tra i titolari e il turn-over per il difficile compito di gestire le energie considerando tre partite in sei giorni. Il Napoli ha espresso anche una buona prova, ha avuto le occasioni per far gol nel primo tempo e nella parte finale della gara ha compiuto un assalto che poteva regalare il pareggio. È preoccupante, però, che nel girone di ritorno nei dettagli, eccetto la partita contro il Milan, il Napoli venga meno. Contro Atalanta, Sampdoria e Verona il Napoli non meritava la sconfitta, eppure è arrivata, serve lavorare per cambiare il vento.