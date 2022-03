Primavera 1, Fiorentina-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

Niente da fare, nel recupero della quattordicesima giornata contro la Fiorentina la Primavera del Napoli incassa la quinta sconfitta consecutiva, con in mezzo la gara di Pescara rinviata causa maltempo a mercoledì 16 marzo. La prestazione stavolta è discreta ma gli azzurrini pagano un episodio, il fallo da rigore di Marchisano su Favasuli, dal dischetto poi ha trasformato Corradini. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Nel primo tempo compie una buona parata in due tempi su Corradini, poi è chiamato poco in causa, sul rigore ovviamente può farci poco.

MANE’ 6: Complessivamente una buona prova, è attento, efficace nell’uno contro uno anche quando Frustalupi cambia modulo e gioca da terzino.

BARBA 6,5: Tanti interventi importanti in area di rigore, è preciso quando viene chiamato in causa, il migliore del repartop arretrato.

COSTANZO 6: Buono il lavoro negli uno contro uno, la ricerca dell’anticipo, anche il lavoro su Toci quando passa dalle sue parti. Può fare meglio nella gestione del pallone.

MARCHISANO 5: Non parte male, anzi suggerisce anche ad Ambrosino la chance della rovesciata su fallo laterale ma compie l’ingenuità che costa la sconfitta, il fallo da rigore su Favasuli in una situazione in cui andava accompagnato sul fondo. (Dal 63′ Vergara 6: Ha un evidente impatto sulla partita, è suo il cross per il colpo di testa di Coli Saco che si stampa sul palo)

COLI SACO 6: Nei duelli spicca, dopo lo svantaggio ha la personalità di tentare di più la via del palleggio. Colpisce di testa l palo nell’occasione più importante creata dal Napoli.

SPAVONE 5,5: Quando la partita è impostata sui duelli, sulla fisicità, ovviamente paga, quando il Napoli dopo lo svantaggio fa girare di più il pallone trasmette delle tracce di qualità ma può fare di più. (Dall’87’ Pesce s.v.: Torna in campo dopo quasi quattro mesi, l’ultimo ingresso sul terreno di gioco risale a Napoli-Sassuolo 1-1 del 6 novembre. Prova a riempire l’area di rigore, si vede che non è ancora al 100% della condizione, non pare tanto reattivo su seconde palle e duelli ma, migliorando sotto il profilo della brillantezza, può essere utile alla squadra che ha il terzultimo attacco del campionato insieme al Lecce, con soli 23 gol in 20 partite disputate)

GIANNINI 5,5: Deve liberarsi, cercare di andare di più sul fondo come ha fatto a tratti dopo l’1-0, ha il piede sinistro per creare più chances pericolose durante la partita. In fase di non possesso talvolta mostra qualche incertezza su cui lavorare.

CIOFFI 5: Un tiro a giro di poco a lato e nient’altro, c’è bisogno del suo talento, deve fare di più.

D’AGOSTINO 5,5: A livello offensivo produce poco anche lui ma almeno è apprezzabile il sacrificio nella fase di non possesso, il dinamismo. Dopo le sostituzioni di Frustalupi, va a fare l’esterno destro in un 4-4-2/4-2-4, ci mette vivacità ma viene fuori più confusione che altro.

AMBROSINO 5: Bella la rovesciata ad inizio gara ma deve aiutare di più la squadra, cercare di smarcarsi, vincere i duelli, spingere la squadra a cercarlo in verticale con i suoi movimenti sia in profondità che spalle alla porta.

FRUSTALUPI 5,5: Una reazione nell’atteggiamento c’è, il Napoli parte bene, alza la pressione alta lavorando sui duelli nello stile del Cagliari di Mazzarri ma, quando finisce l’effetto sorpresa, costruisce poco. La prestazione è in crescita ma dopo cinque sconfitte consecutive bisogna insistere sulla qualità anche nelle scelte, in tal senso l’impatto di Vergara sulla partita fa pensare che potesse dare un contributo importante anche dall’inizio. Bisogna spingere sul terreno della qualità, troppe volte anche oggi si è ricercata la palla lunga su Ambrosino. Il Napoli non meritava la sconfitta ma deve fare di più contro tutti gli avversari, la zona play-out è distante solo due punti anche se gli azzurrini hanno una gara in meno: la trasferta di Pescara che diventa un appuntamento fondamentale.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 56′ rig. Corradini (F).

Fiorentina: Andonov; Gentile, Krastev, Romani, Favasuli; Bianco, Corradini; Capasso (76′ Distefano), Munteanu (83′ Egharevba), Agostinelli; Toci. A disp.: Fogli, Dainelli, Larsen, Gori, David, Biagetti, Amatucci, Koffi, Seck. All.: Alberto Aquilani.

Napoli: Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano (63′ Vergara), Spavone (87′ Pesce), Saco, Giannini; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Boffelli, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Flora, Di Dona, Pontillo, Mercurio. All.: Nicolò Frustalupi.

Arbitro: Sig. Angelucci di Foligno.

Ammoniti: Toci (F), Favasuli (F), Ambrosino (N).