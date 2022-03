Primavera 1, Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli domani finalmente termina il girone d’andata. Alle ore 15 al campo sportivo “Bruno Buozzi” si recupera Fiorentina-Napoli (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) non disputata nell’ultimo turno prima di Natale a causa del focolaio Covid che imperversava nelle file della Viola.

Il Napoli intanto sabato non ha giocato perchè a Pescara non c’erano le condizioni causa maltempo, la gara contro gli abruzzesi ultimi in classifica è stata rinviata a mercoledì 16 marzo alle ore 15. Gli azzurrini devono tornare a fare punti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive e nell’ultima partita giocata la Juventus a Cercola ha inflitto un sonoro 5-0 ai ragazzi di Frustalupi.

La distanza sulle zone pericolose della classifica si è accorciata, la Spal è penultima ad otto punti di distacco. Le ultime due posizioni costano la retrocessione diretta, terz’ultima e quart’ultima, invece, s’affronterebbero al play-out. Il Bologna è solo due punti dietro, il Lecce quattro ma il Napoli ha due partite da recuperare dove potrebbe sistemare la situazione.

La Fiorentina è in lotta per i play-off, Frustalupi sceglie Ambrosino e tiene Vergara in panchina

La Fiorentina è in lotta per i play-off, con un successo contro il Napoli agguanterebbe la Juventus al quinto posto. Nell’ultimo turno ha rimediato una sconfitta per 3-0 sul campo del Sassuolo, partita in cui ha dovuto giocare per circa mezz’ora in dieci uomini a causa dell’espulsione del terzino sinistro Kayode che sarà squalificato per la gara di domani.

Aquilani dovrebbe adottare il consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Andonov, il terzino destro dovrebbe essere l’ex Benevento Gentile, a sinistra ci sarà Favasuli con Krastev e Romani al centro della difesa perchè Frison sarà convocato in prima squadra per la gara contro la Juventus. Capitan Corradini e Bianco agiranno in mezzo al campo, Distefano, Munteanu e Agostinelli si muoveranno sulla trequarti a supporto del bomber Toci, capocannoniere della Viola con sette gol realizzati. Una possibile soluzione dalla panchina, che può alzare il livello di fantasia, rapidità e pericolosità, è l’ex Avellino e Paganese Ciro Capasso, esterno offensivo classe ‘2003.

Frustalupi dovrebbe confermare la formazione che aveva schierato a Pescara prima del rinvio della gara, con Vergara che dovrebbe partire dalla panchina. Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, con D’Agostino pronto ad abbassarsi in mediana in fase di non possesso, scalando così nei cinque di centrocampo. In porta ci sarà Idasiak, manca Hysaj squalificato al centro della difesa che dovrebbe essere formata da Manè, Barba e Costanzo, gli esterni saranno Marchisano e Giannini con Coli Saco e Spavone in mezzo al campo. Tra le linee agiranno D’Agostino e Cioffi, supportando Ambrosino al centro dell’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Andonov; Gentille, Krastev, Romani, Favasuli; Corradini, Bianco; Distefano, Munteanu, Agostinelli; Toci. All. Aquilani

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Boffelli, De Luca, Pontillo, Flora, Di Dona, Gioielli, Vergara, Acampa, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi.

A cura di Ciro Troise