Brutte notizie in ottica corsa salvezza per il Napoli Primavera. Il Genoa, diretta concorrente per non retrocedere supera la Sampdoria (che ha concluso il match in dieci uomini) nel derby di Primavera 1 grazie alla rete di Ambrosini. Con questo successo i rossoblù balzano a quota 33 punti, staccando il Verona e superando il Napoli. Gli azzurri, che conservano ancora un punto di vantaggio sulla quota playout hanno comunque una partita in meno rispetto al Grifone.