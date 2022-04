Primavera 1: il Verona batte la Juve, il Napoli è in zona play-out

Brutte notizie da Vinovo per il Napoli, la Primavera del Verona ha vinto 2-1 in casa della Juventus nel recupero della ventiquattresima giornata, Bragantini e Yeboah hanno ribaltato il gol di Nzouango. Il risultato per la prima volta in questa stagione manda il Napoli in zona play-out a nove partite dalla fine, se finisse oggi il campionato gli azzurrini dovrebbero affrontare il play-out contro il Lecce. Il destino inoltre ha voluto che il prossimo impegno della squadra di Frustalupi sia proprio in Salento, sabato alle 14:30. Ecco la classifica:

CLASSIFICA P G 52 26 ROMA 46 26 INTER 45 26 CAGLIARI 44 26 FIORENTINA 43 26 JUVENTUS 42 26 ATALANTA 41 26 SAMPDORIA 37 26 SASSUOLO 37 26 TORINO 36 26 MILAN 33 26 BOLOGNA 33 26 EMPOLI 33 26 GENOA 33 26 HELLAS VERONA 32 26 NAPOLI 27 26 LECCE 23 26 SPAL 12 26 PESCARA

Prossimo turno: Lecce-Napoli, 9 aprile 2022