Primavera 1, Juventus-Napoli: debutto per Saco, le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo la debacle di sabato scorso, con il 6-1 incassato in casa contro la Sampdoria. Il cliente è ostico: si va a Vinovo in casa della Juventus (calcio d’inizio alle 13, diretta testuale su IamNaples.it) reduce dal 2-2 in Youth League sul campo del Malmoe. Per i bianconeri è la prima partita in casa, la squadra di mister Bonatti ha giocato le prime due gare in trasferta, vincendo 2-1 a Firenze alla prima giornata e perdendo 4-2 in trasferta contro l’Atalanta venerdì scorso.

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, in porta ci sarà Senko, la linea difensiva dovrebbe essere formata da Savona, Citi, Muharemovic e Mulazzi, Hasa e Iling dovrebbero partire dalle corsie laterali con Bonetti e capitan Omic in mezzo al campo, Chibozo e Turco, che hanno già segnato due reti in questa stagione, formeranno la coppia d’attacco. Manca per infortunio il terzino sinistro Rouhi, tornano a disposizione Senko, Savona, Mbangula e Fiumanò.

I bianconeri hanno il doppio impegno, quindi dovranno gestire le forze ma hanno una rosa ampia, di qualità, oltre a qualche elemento che potrebbero pescare dall’Under 23 che gioca il campionato di serie C.

Juventus-Napoli, azzurri con “quattro acquisti” rispetto all’ultima gara

Il Napoli si presenta in casa della Juventus praticamente con quattro “acquisti” in più rispetto alla gara contro la Sampdoria. Mercurio, trequartista preso dal Bari nelle ultimissime battute del mercato, era squalificato sabato scorso, Cioffi ha recuperato dal Covid-19 ma, con soli due allenamenti in gruppo, sarà un’arma a gara in corso, Idasiak è partito con la Primavera, ci sono i tempi per riuscire a partecipare poi anche alla trasferta della prima squadra sul campo dell’Udinese.

Gli azzurri di Spalletti partiranno domenica e Idasiak potrà aggregarsi, il vero acquisto, tesserato qualche giorno fa dopo un lungo periodo di prova, è Saco Coli, centrocampista classe ‘2002 ex Sochaux e Milan. È l’innesto in termini di fisicità che serviva al centrocampo di Frustalupi. Considerando che ci sono tutti i sei ‘2002 a disposizione, per regolamento Frustalupi ha dovuto rinunciare ad uno dei fuori quota e ha tenuto fuori il difensore Spedalieri dai convocati.

In porta ci sarà Idasiak dopo che contro la Sampdoria ha dovuto giocare Pinto, nella difesa a tre agiranno Barba, Hysaj e Costanzo, Di Dona e De Marco lavoreranno sulle corsie laterali, Vergara, Coli Saco e Spavone occuperanno la mediana a supporto di Ambrosino e D’Agostino. Manca soltanto Iaccarino, che purtroppo alla prima giornata ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Frustalupi può contare su varie armi a gara in corso: Cioffi, Mercurio, Marranzino e Pesce su tutti a livello offensivo ma anche sulle corsie laterali, dove per esempio già contro la Sampdoria è rientrato Marchisano, prima della debacle finale di sabato scorso anche Giannini ha dimostrato di poter avere un buon impatto sulle partite.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Senko, Savona, Citi, Muharemovic, Mulazzi; Hasa, Omic, Bonetti, Iling; Chibozo, Turco. A disp.: Scaglia, Daffara, Dellavalle, Nzouango, Fiumano, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekalarac, Galante, Strijdonck, Massara All. Bonatti

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Vergara, Coli Saco, Spavone, De Marco; D’Agostino, Ambrosino. A disp.: Pinto, Giannini, Gioielli, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Tourè, Cioffi, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise