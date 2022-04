Primavera 1, Lecce-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo quattro pareggi consecutivi contro Empoli, Pescara, Sassuolo e Torino, cerca di tornare alla vittoria. L’unico successo del girone di ritorno, in cui il Napoli finora ha portato a casa solo sette punti, risale al 6 marzo, quando gli azzurrini s’imposero per 3-0 contro il Milan. La squadra di Frustalupi è impegnata in uno scontro diretto per la salvezza in trasferta contro il Lecce, che ha cinque punti in meno del Napoli (calcio d’inizio alle 14:30, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it).

Dopo i risultati dello scorso weekend, il Napoli è scivolato in zona play-out. A nove partite dal termine, se finisse ora il campionato, i ragazzi di Frustalupi dovrebbero giocarsi la permanenza nel campionato Primavera 1 nello spareggio contro il Lecce. È una gara fondamentale per il Napoli anche in virtù del calendario, gli azzurrini nelle prossime tre partite affronteranno l’Inter e la Roma in trasferta e il Cagliari in casa.

La classifica è corta, basta poco per ritrovare il sorriso, il gruppo composto da Empoli, Bologna, Genoa e Verona ha un solo punto di vantaggio sul Napoli. Il Lecce è reduce da due sconfitte consecutive contro Empoli e Spal, penultima a -4 dai salentini. Il Napoli troverà, quindi, una squadra agguerrita, in cerca di riscatto, che vuole anche tenere a distanza di sicurezza la Spal perchè il penultimo posto costa la retrocessione diretta in Primavera 2.

Il Lecce con il 4-2-3-1, il Napoli con qualche assenza

L’allenatore della Primavera del Lecce Vito Grieco ha in mente di cambiare l’assetto tattico dopo le due sconfitte consecutive, è pronto a schierarsi con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Borbei, sulle corsie laterali agiranno Lemmens e Nizet, terzino sinistro belga classe ‘2002 molto interessante, al centro della difesa agiranno Pascalau e Hasic. In mezzo al campo si muoveranno Vulturar e Berisha, tra le linee il talento classe ‘2002 scuola Barcellona, Gonzalez, miglior marcatore della Primavera del Lecce, a destra la freccia sarà Salomaa, a sinistra Mommo, anche lui classe ‘2002, esterno offensivo giunto dalla Finlandia. La punta centrale, che proverà a colpire il Napoli, è Carrozzo.

Frustalupi ritrova il portiere Idasiak e il centravanti Ambrosino, reduci dalla trasferta di Bergamo con la prima squadra, il difensore Hysaj che ha scontato le due giornate di squalifica dopo le intemperanze di Pescara ma anche a Lecce ci saranno delle assenze. Mancherà lo squalificato D’Agostino, Marchisano è out per infortunio, Vergara a causa dell’influenza avuta in settimana ha fatto un solo allenamento con i compagni, non è al massimo della condizione e partirà dalla panchina.

Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, in porta ci sarà Idasiak, Barba, Hysaj e Costanzo formeranno la difesa. A destra agirà Di Dona con Giannini a sinistra, in mezzo al campo Coli Saco e Gioielli, Spavone e Cioffi occuperanno gli spazi a ridosso del centravanti Ambrosino, capocannoniere del campionato Primavera 1 con 14 gol.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Borbei; Lemmens, Pascalau, Hasic, Nizet; Vulturar, Berisha; Salomaa, Gonzalez, Mommo; Carrozzo. A disp.: Samooja, Dima, Russo, Haakmat, Dreier, Lippo, Piazza, Been, Burnete, Macrì, Torok, Daka. All. Grieco

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Gioielli, Giannini; Spavone, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Rendina, De Luca, Nosegbe, Acampa, Iaccarino, Toccafondi, Vergara, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

