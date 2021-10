Primavera 1, Milan-Napoli 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli impone la legge della trasferta e vince anche al Vismara contro il Milan, con lo stesso risultato con cui sono arrivati i successi contro il Bologna e la Juventus. Decidono due ripartenze letali di Cioffi e Ambrosino, il Milan accorcia le distanze con Chaka Traorè ma il Napoli riesce a proteggere il successo e vola a nove punti in cinque giornate. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Perfetto nelle uscite anche nel finale, si fa trovare pronto sul primo palo per le conclusioni di El Hilali e Alesi, può migliorare ancora con i piedi, gestendo con maggiore serenità il gioco con i piedi.

BARBA 7: Lavora bene in tutte le situazioni, nello stretto, nell’anticipo, è intelligente nella scelta dei tempi, nella ricerca dell’anticipo. Al 74′ rischia con un contatto in area con Chaka Traorè ma fa bene l’arbitro perchè l’ìncrocio di caviglie è molto lieve, si tratta più di un contrasto che di un fallo.

HYSAJ 7: Comanda bene il reparto, nel finale s’immola come muro su un tiro dalla distanza, copre bene anche l’area di rigore in fase difensiva, nel primo tempo su un cross di Capone è perfetto in anticipo su Rossi. Abbastanza precise anche le scelte nella gestione del pallone.

COSTANZO 6,5: Nei duelli, negli uno contro uno è perfetto, copre benissimo lo spazio sul centro-sinistra, deve migliorare sulla difesa posizionale. Nel primo tempo sulla migliore occasione del Milan è lui a perdere Rossi che stacca di testa alle sue spalle su cross di Bozzolan, nella ripresa sul gol del Milan sceglie male il tempo e il movimento consentendo a Coubis di fare indisturbato la torre per Chaka Traorè.

DI DONA 7: Tra i migliori in campo, nel primo tempo gli spunti migliori arrivano sulla corsia destra, sviluppa l’azione che porta all’occasione fallita da Cioffi, nella ripresa anche mette al servizio della squadra dinamismo, gamba, capacità d’andare in progressione, qualità atletiche.

COLI SACO 6,5: Mette in campo le sue consuete caratteristiche: fisicità, ordine nella gestione della manovra, visione di gioco. Il suo contributo è importante nel gioco aereo, sulla capacità di conquistare le palle sporche, nei duelli fisici. (Dall’84’ Tourè s.v.: È provvidenziale nel finale quando disturba nell’area piccola Rossi all’88’ e gli impedisce di calciare a rete. Poco più di dieci minuti per lui)

SPAVONE 6,5: Colpisce una traversa che grida vendetta nel primo tempo, combatte su tutti i palloni anche nel finale. Il suo contributo c’è in tutte le fasi di gioco.

DE MARCO 6: Il Napoli attacca soprattutto a destra ma soprattutto nella ripresa il suo contributo è importante, soprattutto nella protezione degli spazi sulla sua corsia ma anche nel tentativo di sviluppare qualche ripartenza. (Dall’85’ Giannini s.v.: Un po’ di freschezza nel finale di gara sulla fascia sinistra)

CIOFFI 7: È tornato e ha dimostrato tutto il suo valore, segnando il gol del vantaggio. Non andava a segno dallo scorso 1 maggio, può fare ancora meglio, essendo ancora più lucido sotto porta. Al 25′ ha sprecato una clamorosa occasione. (Dal 78′ Mercurio s.v.: Un quarto d’ora circa, lo passa soprattutto a sacrificarsi alla ricerca di palloni sporchi)

D’AGOSTINO 7: Ha dato il suo contributo, nel primo tempo è uno dei più vivaci, è incisivo sul centro-destra, crea un asse pericoloso con Di Dona. Serve l’assist per il gol di Ambrosino, è apprezzabile anche il sacrificio d’abbassarsi con frequenza in posizione da mezzala nella fase di non possesso. (Dal 67′ Gioielli 6: Fornisce equilibrio, combatte su tutti i palloni, aiuta la squadra in fase di non possesso, lavora nella copertura degli spazi)

AMBROSINO 7: Si conferma l’uomo più incisivo, fa il gol del momentaneo 2-0, nel primo tempo la squadra s’appoggia a lui sia per attaccare gli spazi in campo aperto che spalle alla porta e, infatti, fa l’uno-due che porta alla traversa di Spavone. (Dal 67′ Marranzino 6: Cerca di muoversi su tutto il fronte offensivo, d’aiutare la squadra a risalire il campo ma fa fatica perchè il Napoli negli ultimi venti minuti si difende soprattutto).

FRUSTALUPI 7: Ha dato un’anima a questo gruppo: compattezza difensiva, capacità di soffrire, movimenti sempre di squadra e ripartenze letali. Da quest’identità ha tratto finora nove punti in cinque giornate e anche oggi ha meritato, il Napoli ha creato più situazioni pericolose del Milan pur soffrendo un po’ nel finale. Ha colpito una traversa con Spavone, Cioffi ha avuto un’occasione clamorosa e anche Ambrosino nel primo tempo è andato vicino al gol. L’unico neo è che nei venti minuti finali la squadra poteva gestire meglio il pallone per soffrire un po’ di meno ma va benissimo così.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 60′ Cioffi, 65′ Ambrosino, 79′ Traorè

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin (53′ Makengo), Bosisio, Bozzolan (53′ Kerkez); Gala (69′ Alesi), Di Gesù (62′ Tolomello), Robotti; El Hilali, (69′ Traorè) Rossi, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Foglio, Bright, Incorvaia, Roback, Amore. All.: Gregori.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco (85′ Giannini), Saco (85′ Tourè), Spavone, Cioffi (79′ Mercurio); Ambrosino (67′ Gioielli), D’Agostino (67′ Marranzino). A disp.: Boffelli, Pesce, Mane, Marchisano. All.: Frustalupi.

ARBITRO: Niccolò Turrini

ASSISTENTI: Linari – Lisi

AMMONITI: 29′ D’Agostino, 34′ Saco, 39′ Obaretin

A cura di Ciro Troise