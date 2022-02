Primavera 1, Napoli-Bologna 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva, cade in casa contro il Bologna che va in vantaggio nel primo tempo con Rocchi. Ambrosino ad inizio ripresa pareggia i conti, Raimondo realizza la rete decisiva che regala la vittoria ai rossoblù guidati da Vigiani, che ha condiviso con Frustalupi una stagione al Napoli nello staff di Mazzarri. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Sui gol può farci poco, al 48′ interviene con attenzione sul pallonetto di Rocchi. Potrebbe rischiare nei rinvii un po’ di più, servendo il pallone ai compagni per l’impostazione dal basso e, invece, cerca troppo il pallone lungo per Ambrosino.

MANE’ 5,5: Nella scelta della posizione, nei tempi degli interventi non è lucido e preciso come avvenuto in altre gare. (Dall’88’ Toccafondi s.v.: Entra nel finale, riesce solo a fare qualche duello aereo)

BARBA 6,5: Predica nel deserto, a volte sembra reggere la difesa da solo con tanti interventi provvidenziali, in qualche altra occasione paga anche lui una fase di non possesso che non funziona più come nella prima parte della stagione, basta pensare al dato delle sei gare consecutive in cui il Napoli ha sempre subito gol e in cinque occasioni (tutte tranne la gara contro il Genoa) anche due reti a partita.

COSTANZO 5,5: Qualche errore nella tenuta del campo, nelle scelte riguardo agli uno contro uno e nell’impostazione del gioco. Lui, come Idasiak, poteva dare più qualità e velocità all’impostazione dalle retrovie, invece si sono visti palloni lenti o lanci lunghi di cui soltanto uno, quello prolungato da Ambrosino per Mercurio, ha creato ansie al Bologna.

MARCHISANO 6,5: Buona prova, realizza il cross che porta al gol di Ambrosino ed è uno dei più propositivi sulla fascia destra, il Napoli attacca soprattutto dalla sua corsia.

COLI SACO 5: Lento, a volte impreciso, anche meno dominante del solito nella “fase di nessuno”, nei duelli. Spreca anche un’occasione nel primo tempo, facendosi parare il tiro da Bagnolini.

SPAVONE 5: Incide poco, anche lui fa circolare la palla con lentezza facendo sempre un tocco in più ma conta anche l’economia della partita. Per le sue caratteristiche una gara con la squadra lunga, con tanti lanci lunghi come nel secondo tempo, non lo aiuta.

VERGARA 6: Qualche buono spunto nel recupero palla, nelle transizioni soprattutto nel primo tempo, quando per esempio mette Coli Saco in condizione di calciare a rete ma non ha la continuità in termini di lucidità e qualità delle giornate migliori. (Dall’82’ Marranzino s.v.: Un quarto d’ora circa in cui non riesce ad incidere, è poco il tempo a sua disposizione e la partita non gli offre spunti)

GIANNINI 5,5: Qualche buona progressione ma gli manca un po’ di qualità nel cross rispetto ad altre gare. Va vicino al gol di testa ma Amey salva nei pressi della linea di porta. Sul secondo gol è lui a non salire in armonia con i compagni di reparto facendo fallire l’applicazione del fuorigioco.

D’AGOSTINO 5: Deve ritrovarsi, liberare la testa, paga anche l’aggressività dei difensori del Bologna ma non gli riescono le giocate quasi mai. (Dal 45′ Ambrosino 6,5: Entra e dopo due minuti, al primo pallone toccato, fa gol. Ha anche un’altra occasione, prolunga di testa il pallone a Mercurio in un’altra situazione. Può fare ancora meglio nella partecipazione alla gara anche se dopo il gol del 2-1 del Bologna ha patito anche la scarsa fluidità del gioco)

CIOFFI 5,5: Qualche spunto, come quando al 53′ salta un avversario e serve Ambrosino in area di rigore ma è troppo poco, può fare di più. (Dal 65′ Mercurio 5,5: Un solo spunto degno di nota, l’occasione al 72′ sventata da Bagnolini).

FRUSTALUPI 5: Una delle peggiori prestazioni della stagione. Tranne alcuni tratti sia nel primo che nel secondo tempo, la squadra ha poca fluidità di gioco ed esprime dei segnali preoccupanti anche sotto il profilo dell’attenzione, basta vedere i due gol subiti e le occasioni concesse al Bologna.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Costanzo, Manè (88′ Toccafondi), Barba; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini; Vergara (82′ Marranzino); D’Agostino (45′ Ambrosino), Cioffi (65′ Mercurio).

A disposizione: Boffelli, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Flora, Di Dona, Pontillo.

Allenatore: Nicolò Frustalupi

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini; Stivanello, Amey, Mercier; Wallius (70′ Corazza), Bynoe (77′ Pietrelli), Pyythia, Annan, Raimondo (77′ Cupani); Rocchi (70′ Paananen), Pagliuca (63′ Urbanski).

A disposizione: Franzini, Sakho, Casadei, Arnofoli, Wieser, Lahdenmaki, Motolese.

Allenatore: Luca Vigiani.

Marcatori: 13′ Rocchi (B), 47′ Ambrosino (N), 54’ Raimondo (B).

Ammoniti: 19′ Amej (B), 43′ Bynoe(B), 48′ Vergara (N), 62′ Wallius(B), 91′ Costanzo (N), 91′ Mercurio (N).

Arbitro: Claudio Petrella (Sezione di Viterbo).

A cura di Ciro Troise