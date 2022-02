Primavera 1 – Napoli-Bologna, le probabili formazioni: si cerca il riscatto dopo Verona

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo il beffardo ko di Verona, quando gli azzurrini hanno subito una sconfitta per un rigore incassato al 98′ e trasformato da Calabrese. A Cercola arriva il Bologna (calcio d’inizio alle 14:30, diretta televisiva su Sportitalia canale 61 e testuale su IamNaples.it) per una sfida fondamentale perchè i rossoblù rappresentano un riferimento in classifica.

Il Napoli è a ridosso della zona play-off ma l’obiettivo stagionale è sempre la salvezza, il Bologna è terzultimo. Le ultime due vanno direttamente in Primavera 2, la Spal penultima è dieci punti dietro gli azzurrini e ha una partita in più, proprio come il Bologna che ha un punto in più della formazione di Ferrara. Il Napoli deve ancora recuperare la trasferta di Firenze, il Bologna, invece, in settimana ha giocato la gara contro il Milan che era stata rinviata causa Covid perdendo 5-2 e spezzando la serie positiva dopo le vittorie contro Verona e Pescara.

Frustalupi verso le conferme, sarà gara a specchio contro il Bologna

Frustalupi deve rinunciare ancora a Hysaj e Iaccarino, centrocampista che ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio sinistro proprio a Bologna, alla prima giornata di campionato quando il Napoli vinse 2-1 con i gol di Ambrosino e Spavone su rigore.

Il Napoli dovrebbe confermare la stessa formazione di Verona, con Idasiak tra i pali, Manè, Barba e Costanzo a formare la difesa a tre, Marchisano e Giannini sulle corsie laterali, Vergara, Coli Saco e Spavone in mezzo al campo a supportare la coppia d’attacco formata da D’Agostino e Cioffi. Ambrosino si prepara ancora come arma a gara in corso.

Vergara, D’Agostino e Ambrosino mercoledì hanno giocato l’amichevole contro la Turchia della Nazionale Under 19, tutti sono stati in campo un tempo di gioco e Ambrosino si è procurato anche il rigore trasformato da Miretti.

Il Bologna anche adotta il 3-5-2, sarà tatticamente una partita a specchio. Tra i pali ci sarà Bagnolini, la difesa a tre sarà composta da Amey (classe ‘2005), Stivanello e Motolese, sulla fascia destra dovrebbe esserci il finlandese Wallius, acquisto del mercato di gennaio con Annan a sinistra, classe ‘2o02 che ha accumulato anche due presenze in prima squadra tra campionato e Coppa Italia. In mezzo al campo agiranno Pyythia (altra conoscenza della prima squadra), Urbanski e Wieser a supporto della coppia d’attacco Raimondo-Paananen. Entrambi gli allenatori, Frustalupi e Vigiani, sono stati formati da Mazzarri durante le esperienze nello staff del tecnico toscano.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disp.: Boffelli, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Acampa, Gioielli, Flora, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini, Amey, Stivanello, Motolese, Wallius, Pyythia, Urbanski, Wieser, Annan; Raimondo, Paananen. All. Vigiani

A cura di Ciro Troise