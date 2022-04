Primavera 1, Napoli-Cagliari 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli cade in casa contro il Cagliari, una sconfitta dolorosa, il Lecce ha pareggiato contro la Juventus e ha sorpassato gli azzurrini. La squadra di Frustalupi, se finisse oggi il campionato, farebbe il play-out con i salentini quando mancano cinque partite al termine del campionato. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Anche oggi soprattutto sul risultato di 0-1 compie qualche parata importante, per esempio quella in uscita su Luvumbo. Sui gol può farci poco, cade sul rigore di Desogus e sul tiro di Luvumbo.

BARBA 6: Uno dei più attenti dietro, tanti interventi preziosi e anche la giusta concentrazione nella gestione del pallone. È sfortunato ad inizio partita sul rimpallo con Costanzo.

HYSAJ 5: Commette l’ingenuità che sposta la partita nella direzione del Cagliari, lo scriteriato fallo da rigore su Gagliano. Fa spesso fatica negli uno contro uno in campo aperto che si creano nella ripresa e commette qualche indecisione anche nella gestione del pallone.

COSTANZO 5: Commette l’ingenuità che porta al gol di Luvumbo, era in vantaggio sull’avversario e si fa beffare, poi esce per infortunio. Vari errori anche nell’impostazione dell’azione, deve avere più attenzione in tutti gli aspetti di gioco. (Dall’82’ Giannini s.v.: Poco più di dieci minuti per il terzino sinistro azzurro classe ‘2004, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

D’AGOSTINO 6: Compie un buon lavoro a tutta fascia, costruisce delle combinazioni con Marchisano nel finale, quando la Primavera del Napoli cerca di recuperare il risultato. È lui a cercare Ambrosino su punizione in occasione del rigore

COLI SACO 5,5: Nelle ultime uscite è un po’ in calo, recupera vari palloni ma è più appannato rispetto ad altre occasioni. (Dal 61′ Cioffi 5: Entra con un atteggiamento rivedibile, incide poco, spesso nelle scelte non è abbastanza lucido)

SPAVONE 5,5: Quando la squadra rimane corta, col palleggio si vedono le sue qualità tecniche, quando il Napoli s’allunga, fa inevitabilmente tanta fatica.

ACAMPA 5,5: Qualche spunto ad inizio ripresa e poco più, a livello difensivo nella parte di secondo tempo che ha giocato doveva aiutare di più la fase di non possesso del Napoli su Luvumbo. (Dal 77′ Marchisano 6: Entra bene in campo, quando viene portato sulla destra diventa il principale sfogo dei tentativi del Napoli formando la catena con D’Agostino)

IACCARINO 6: Ha alzato il livello di qualità in mezzo al campo nel palleggio, nelle scelte, anche sotto il profilo tecnico. Cala un p0′ alla distanza, è inevitabile, ha giocato martedì contro l’Inter per la prima volta da titolare dopo tanti mesi di stop. (Dall’82’ Pesce s.v.: Entra nel finale, poco più di dieci minuti, è uno spezzone più intenso rispetto ai precedenti e costruisce anche l’unico tentativo alla ricerca del 2-2 con un tiro respinto da D’Aniello)

VERGARA 5,5: Non riesce ad avere la continuità dentro la partita che ha messo in mostra in altri contesti anche perchè il Napoli fa fatica a produrre gioco e valorizzare i suoi inserimenti tra le linee. (Dall’82’ Gioielli s.v.: Poco più di dieci minuti in campo, non è abbastanza per meritare una valutazione seria)

AMBROSINO 6,5: Oggi ci ha messo anche senso del sacrificio, si è abbassato in varie occasioni per cercare di aiutare la squadra a risalire il campo. Si procura il rigore, c’era anche un altro sullo 0-1 che non viene ravvisato dall’arbitro.

FRUSTALUPI 5,5: Considerando il valore dell’avversario rinforzato anche dalla scelta di presentarsi con il fuori quota Gagliano, il Napoli ha fatto anche una buona partita ma si è rivisto il vizio di una squadra lenta, a volte lunga, con poche idee e talvolta anche confuse. Serve un cambio di marcia per evitare il play-out, considerando anche il cammino delle rivali.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 16′ Desogus (C), 79′ Luvumbo (C), 88′ Ambrosino (N)

NAPOLI: Idasiak, Barba, Hysaj, Costanzo (dall’82’ Gioielli); D’Agostino, Saco (dal 61′ Cioffi), Iaccarino (dall’82’ Pesce), Spavone, Acampa (dal 77′ Marchisano); Vergara (dall’82’ Giannini); Ambrosino. A disp. Boffelli, Gioielli, Pesce, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Pontillo, Giannini, De Marco, Mercurio (all. Frustalupi).

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu (dall’84’ Vitale), Palomba, Iovu, Secci; Cavuoti, Conti; Luvumbo (dall’84’ Vinciguerra), Tramoni (dal 61′ Carboni), Desogus (dal 67′ Sulis); Gagliano (dal 61′ Yanken). A disp. Fusco, Del Pupo, Masala, Corsini, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Sulis, Martino (all. Agostini).

ARBITRO: Signor Mario Perri sez. di Roma

AMMONITI: Zallu (C), Secci (C), Palomba (C), Ambrosino (N)

A cura di Ciro Troise