Primavera 1, Napoli-Cagliari: le probabili formazioni

Dopo l’incoraggiante pareggio di Milano contro l’Inter, il Napoli affronta in casa il Cagliari (calcio d’inizio alle 10:30, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), una delle migliori squadre del campionato, seconda in classifica a -7 dalla Roma e +1 sull’Inter al terzo posto. Arrivare tra le prime due significa approdare direttamente alla fase finale del campionato Primavera 1, saltando i play-off.

Il Cagliari è reduce da due vittorie consecutive contro Milan e Torino, è una squadra di ottimo livello e all’andata contro il Napoli vinse con un sonoro 3-0. Il Napoli, però, a sei partite dalla fine è in piena bagarre in chiave play-out, se finisse oggi il campionato ci sarebbe lo spareggio contro il Lecce. Sarà importante fare punti anche contro le big per inseguire le concorrenti, il Verona è ad un solo punto di distanza, il Genoa a due, il Bologna e l’Empoli a tre lunghezze di distanza.

Frustalupi ritrova Barba, unica novità rispetto a Milano

Frustalupi recupera Barba, che era squalificato contro l’Inter. Dovrebbe essere l’unica novità rispetto all’undici che ha affrontato l’Inter martedì. In porta ci sarà Idasiak, protagonista di un’ottima prestazione contro i nerazzurri. I tre di difesa saranno Barba, Hysaj e Costanzo, è rientrato Marchisano ma sarà inserito gradualmente dopo l’infortunio al polpaccio anche perchè il Napoli gioca tre partite in sette giorni, affrontando mercoledì la Roma e sabato la Fiorentina.

Da quinto di destra agirà ancora D’Agostino con Acampa sulla fascia sinistra, in mezzo al campo ci saranno Coli Saco e Spavone, con Vergara e Iaccarino tra le linee a supporto del centravanti Ambrosino. Cioffi sarà la principale arma a gara in corso per cambiare l’inerzia della partita.

Agostini per il Cagliari confermerà il 4-2-3-1, in porta ci sarà il napoletano Andrea D’Aniello, sulla fascia destra rientra Zallu, a sinistra, invece, è ancora indisponibile Noah Astrand, lo sostituirà Secci come contro il Torino. Al centro della difesa ci saranno Iovu e Palomba, che era squalificato contro il Torino. In mezzo al campo si muoveranno Bruno Conti, figlio di Daniele e nipote di Bruno campione del mondo nel 1982, e Schirru. I due esterni offensivi rappresentano uno dei principali punti di forza, Luvumbo a destra e Desogus a sinistra formano insieme un bottino di 14 gol (7 per ciascuno). Il centravanti è Yanken, giocatore belga di origini camerunensi, una soluzione a gara in corso può essere il napoletano Vinciguerra, classe ‘2005 sotto età in Primavera che il Cagliari ha pescato dalla Cantera Portici.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Spavone, Acampa; Iaccarino, Vergara; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Rendina, De Marco, Giannini, Di Dona, Pontillo, Nosegbe, Gioielli, Marchisano, Mercurio, Pesce, Marranzino. All. Frustalupi

CAGLIARI (4-2-3-1): D’Aniello; Zallu, Iovu, Palomba, Secci; Conti, Schirru; Luvumbo, Tramoni, Desogus; Yanken. All. Agostini

A cura di Ciro Troise