Primavera 1, Napoli-Empoli: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Primavera torna subito in campo, a distanza di due giorni e mezzo dalle fatiche di Zingonia. Arriva un’altra settimana tosta perchè si gioca poi mercoledì a Pescara, nel recupero della gara non disputata per maltempo, e poi domenica in trasferta contro il Sassuolo.

A Cercola arriva l’Empoli (calcio d’inizio domani alle 13, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) che ha gli stessi punti del Napoli. I toscani giocano con lo scudetto sul petto, sono i campioni d’Italia in carica nella categoria Primavera, hanno avuto delle difficoltà soprattutto a causa della Youth League, torneo in cui sono stati eliminati dal Borussia Dortmund che ha vinto 5-3 al Castellani. L’Europa toglie tante energie soprattutto a ragazzi che non sono abituati a disputare varie competizioni.

Dal 6 febbraio scorso, il giorno dell’eliminazione, l’Empoli ha incassato una sola sconfitta, a sorpresa in casa contro il Pescara ultimo in classifica. Sono arrivate quattro vittorie e due pareggi, tra questi risultati anche la vittoria ai supplementari contro il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia Primavera, in semifinale l’Empoli affronterà l’Atalanta.

All’andata la squadra di Buscè vinse 1-0, fu decisivo un tiro dalla distanza di Pezzola per sbloccare una gara abbastanza noiosa. L’Empoli nell’ultimo turno ha battuto 1-0 la capolista Roma, si tratta di un successo che sicuramente alzerà il livello dell’autostima dei ragazzi guidati da Buscè.

L’Empoli dovrebbe giocare con il 4-3-2-1, in porta ci sarà Biagini, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Boli, Evangelisti, Guarino e Rizza, a centrocampo nel ruolo d’interno destro Kaczmarski, rinforzo prelevato a gennaio, il capitano Degli Innocenti e Rossi, tra le linee Buscè dovrebbe sprigionare la qualità di Fazzini e Baldanzi alle spalle di Lozza, autore del gol-vittoria contro la Roma.

Frustalupi ritrova cinque titolari

Il Napoli ha necessità di far punti, nel girone di ritorno in cinque gare ne ha conquistati solo tre, frutto della vittoria contro il Milan di domenica scorsa. In questo momento gli azzurrini hanno nove punti di vantaggio sulla Spal, quindi sul penultimo posto che costa la retrocessione diretta. Il margine sulla zona play-out è molto meno rassicurante, gli azzurrini hanno un solo punto di vantaggio su Verona e Bologna con una gara da recuperare, la trasferta di mercoledì a Pescara.

Frustalupi deve rinunciare a Manè, che si è infortunato durante la gara contro l’Atalanta, Giannini che sta recuperando da una distrazione muscolare ma ritrova cinque titolari rispetto alla sfida di Zingonia. Rientrano dalla squalifica Barba e Ambrosino, dopo il turn-over contro l’Atalanta sono pronti a tornare in campo dal primo minuto Costanzo, Marchisano e D’Agostino.

Idasiak si aggregherà alla trasferta di Verona a causa dell’infortunio di Meret ma lo farà dopo la partita della Primavera, raggiungendo la prima squadra in partenza nel pomeriggio dall’aeroporto di Capodichino. La difesa a tre sarà formata da Barba, Hysaj e Costanzo, Marchisano e De Marco saranno i due esterni del 3-4-2-1, in mezzo al campo Gioielli va verso la conferma al fianco di Coli Saco. Vergara e D’Agostino dovrebbero muoversi tra le linee a supporto del centravanti Ambrosino, Cioffi è un’importante soluzione a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Vergara, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Rendina, De Luca, Pontillo, Di Dona, Acampa, Flora, Spavone, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

EMPOLI (4-3-2-1): Biagini; Boli, Guarino, Evangelisti, Rizza; Kaczmarski, Degli Innocenti, Rossi; Baldanzi, Fazzini; Lozza. All. Buscè

A cura di Ciro Troise