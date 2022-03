Dopo la vittoria contro il Milan, la Primavera del Napoli è tornata a fermarsi stavolta in trasferta contro l’Atalanta, che ha vinto per 1-0 con gol di Cissè. Gli azzurrini hanno un solo punto di vantaggio sulla zona play-out, le prossime due partite sono fondamentali per la classifica del Napoli, sabato contro l’Empoli e mercoledì in trasferta a Pescara nel recupero della gara non disputata causa maltempo. Ecco i risultati e la classifica:

HELLAS VERONA-INTER 0-1 RETI: 19 Sangalli GENOA-SPAL 1-1 RETI: 12 Macca (G), 82 Puletto rig. (S) ATALANTA-NAPOLI 1-0 RETI: 33 Cisse CAGLIARI-SAMPDORIA 2-2 RETI: 32 Di Stefano (S), 45 Di Stefano (S), 58 Palomba (C), 67 Kourfalidis (C) MILAN-LECCE 1-0 RETI: 56 Bosisio PESCARA-FIORENTINA 1-4 RETI: 9 Toci (F), 38 Di Stefano (F), 57 Corradini (F), 79 Mehic (P), 87 Capasso (F) BOLOGNA-JUVENTUS 1-0 RETI: 2 Paananen EMPOLI-ROMA 1-0 RETI: 27 Lozza TORINO-SASSUOLO 1-0 RETI: 63 Caccavo

CLASSIFICA

CLASSIFICA P G 48 23 ROMA 40 23 FIORENTINA 39 22 CAGLIARI 39 23 INTER 37 23 JUVENTUS 37 23 SAMPDORIA 36 23 SASSUOLO 36 23 ATALANTA 34 23 TORINO 33 23 MILAN 30 22 GENOA 28 22 NAPOLI 28 23 EMPOLI 27 23 BOLOGNA 27 23 HELLAS VERONA 24 22 LECCE 19 23 SPAL 8 22 PESCARA

Prossimo turno: Napoli-Empoli, sabato 12 marzo 2022