Primavera 1, Napoli-Empoli 2-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli spreca il doppio vantaggio contro l’Empoli, che rimonta dal 2-0 al 2-2. Il gol del pareggio di Guarino al 94′ sembra viziato da un fallo su Idasiak, ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Forse c’era fallo sul gol di Guarino ma è un rischio che deve evitare, qualche indecisione si era vista anche nelle uscite compiute nei minuti precedenti.

BARBA 6,5: Lavora bene sul suo lato, anche in condizioni difficili, quando per esempio dopo l’uscita di Marchisano aumenta la pressione. Molti interventi importanti anche nell’uno contro uno per fermare gli attacchi dell’Empoli.

HYSAJ 6: Discreto lavoro nell’impostazione, dentro l’area di rigore deve far meglio, c’è bisogno di più personalità nel comandare la difesa e Lozza sui cross sfugge troppe volte, compresa l’azione del primo gol.

COSTANZO 6: Ci mette concentrazione, l’atteggiamento è buono, si è avvertita la sua assenza dopo l’infortunio. (Dal 78′ Pontillo 5,5; Patisce un po’ troppo i cross dell’Empoli dentro l’area di rigore anche sul suo lato, come nell’azione del gol)

MARCHISANO 6: Lavora abbastanza bene nelle due fasi, tenta anche spesso di dare il suo contributo nella spinta, gli mancano solo un po’ di lucidità e qualità nella scelta, nell’esecuzione dei cross. (Dal 75′ Di Dona 5,5: Un impatto complicato, si ha la sensazione che l’Empoli riesca a trovare di più il fondo e l’esterno azzurro riesca rispetto a Marchisano a spingere meno)

COLI SACO 6,5: Sblocca la partita con il suo gol, però, rispetto ad altre gare perde qualche pallone di troppo anche nel momento in cui l’Empoli aumenta un po’ i ritmi alla ricerca del pareggio.

GIOIELLI 6: L’intensità non manca, l’ordine anche, è un po’ scolastico nella gestione del pallone.

DE MARCO 5,5: Fa una buona prova, soprattutto nelle letture difensive, nei duelli, nel recupero del pallone. Deve dare di più nella fase di spinta e soprattutto pesa l’occasione sprecata all’85’ su assist di Ambrosino.

VERGARA 6,5: Sprigiona qualità, straordinario l’assist per il gol di Coli Saco, trova anche il varco per la rete del 2-0 di D’Agostino. Fornisce soluzioni importanti anche nella gestione del pallone, per migliorare dovrebbe solo velocizzare la giocata e a volte puntare di più sull’efficacia. (Dal 75′ Cioffi 6: Non riceve tanti palloni giocabili, al 92′ concede a Flora la palla del 3-1 ma il centrocampista azzurro spreca un’occasione molto importante)

D’AGOSTINO 7: Tantissimo sacrificio, una partita di sostanza in cui si è abbassato, ha recuperato tanti palloni e poi ha finalmente trovato il gol che cercava da tempo. Realizza la rete del 2-0 con una giocata importante, un diagonale perfetto. (Dal 78′ Spavone 6: Prova a dare il suo contributo, proponendosi tra le linee e cercando di dare soluzioni alla gestione del pallone, si trova poi coinvolto in una partita in cui la priorità era tenere a bada la spinta dell’Empoli)

AMBROSINO 6,5: Partita di buon livello, colpisce una traversa, mette all’85’ De Marco in condizione di far gol, è lui ad ispirare l’azione che porta al 2-0. S’abbassa per dare sempre un riferimento alla squadra, guadagna falli, smista palloni importanti. (Dal 91′ Flora s.v.: Pochi minuti per lui ma il peso di un’occasione sprecata sotto porta su assist di Cioffi).

FRUSTALUPI 6: Il Napoli concede poco all’Empoli, realizza due gol, colpisce la traversa e costruisce almeno tre palle-gol. La prestazione è buona, è un’altra giornata di rimpianti perchè la Primavera azzurra, come sta accadendo spesso nel girone di ritorno, raccoglie meno di quanto merita, forse a differenza di quanto è accaduto in qualche partita nel girone d’andata. Forse solo un po’ di coraggio in più nei cambi, inserire due centrocampisti puri per D’Agostino e Ambrosino ha tolto qualche metro di baricentro alla squadra nel momento in cui l’Empoli ha spinto di più. Nell’analisi del risultato, rimane, però, l’amarezza per il fallo commesso da Guarino su Idasiak in occasione del gol del 2-2.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo (78′ Pontillo); Marchisano (75′ Di Dona), Saco, Gioielli, De Marco; Vergara (75′ Cioffi), D’Agostino (78′ Spavone); Ambrosino (91′ Flora). A disposizione: Rendina, De Luca, Acampa, Pesce, Marranzino, Toccafondi, Mercurio. Allenatore: Mario Nicolò Frustalupi.

EMPOLI (4-3-2-1): Fantoni; Boli (82’ Guarino), Pezzola, Evangelisti, Rizza; Kaczmarski (57’ Barsi), Degli Innocenti (67’ Magazzu), Fini (67’ Peralta); Bonassi (57’ Renzi), Fazzini; Lozza. A disposizione: Fontanelli, Filippis, Morelli, Rossi, Indragoli, El Bianche, Dragoner. Allenatore: Antonio Buscè.

Marcatori: 43′ Saco (N), 72′ D’Agostino (N), 83′ Lozza (E), 94′ Guarino (E).

Ammoniti: 72′ D’ Agostino (N), 91′ Peralta (E).

Arbitro: Mario Perri (Sezione di Roma)

A cura di Ciro Troise