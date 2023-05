Primavera 1, Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, torna in campo con l’obiettivo di evitare la retrocessione. Gli azzurrini sono terzultimi, in questo momento disputerebbero il play-out contro l’Atalanta e nelle ultime quattro partite hanno portato a casa solo un punto. C’è un rischio concreto: se la quartultima accumula almeno dieci punti di vantaggio, il play-out non si disputa e il Napoli verrebbe condannato alla Primavera 2 con la retrocessione diretta. Un eventuale fallimento della Sampdoria soltanto potrebbe salvare il club di De Laurentiis dalla contraddizione della stagione: Napoli campione d’Italia, Primavera in Youth League per la qualificazione in Champions della prima squadra ma nuovamente retrocessa in Primavera 2. Un amaro epilogo già accaduto nel 2020, quando dopo il lockdown la classifica si cristallizzò e il Napoli riuscì poi nella stagione successiva attraverso i play-off a tornare nella serie A della categoria.

Mancano tre giornate alla fine del campionato, oggi si disputa l’ultimo turno infrasettimanale del campionato Primavera 1. L’Atalanta affronterà in casa il Bologna, il Cagliari gioca in trasferta contro la Roma, il Napoli a Cercola affronterà la Fiorentina (calcio d’inizio alle ore 16, diretta tv su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). La Viola di Aquilani è una squadra di ottimo livello, ha vinto la Supercoppa contro l’Inter, perso in finale di Coppa Italia contro la Roma e in campionato potrebbe presto garantirsi la certezza della qualificazione ai play-off e ci sarebbe anche la speranza per la Fiorentina d’accedere tra le prime due e risparmiare un turno.

La Fiorentina dovrà rinunciare a Krastev e Lucchesi per squalifica, poi è in dubbio l’attaccante Distefano, il miglior marcatore della Viola con tredici gol. Aquilani dovrebbe proporre il 4-3-3, in porta ci sarà Tognetti, la linea difensiva sarà composta da Kayode, Comuzzo, Biagetti, a sinistra Favasuli è in vantaggio su Gentile. Amatucci è il play davanti alla difesa, Berti e Harder sono gli interni, il tridente è formato da Capasso, Toci e Presta in vantaggio su Distefano.

Frustalupi recupera Barba ma perde Hysaj per squalifica e non ha ancora recuperato Marchisano. In porta rientrerà Boffelli, Barba, D’Avino e Obaretin comporranno la difesa, Lamine e Acampa lavoreranno sulle corsie laterali con Gioielli e Alastuey in mezzo al campo, Spavone lavorerà con Sahli alle spalle di Rossi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Lamine, Gioielli, Alastuey, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi. A disp.: Turi, Giannini, Sequino, Mazzone, Nosegbe, Bonavita, Iaccarino, Koffi, Marranzino, Pesce. All. Frustalupi

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Kayode, Comuzzo, Biagetti, Favasuli; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Toci, Presta. All. Aquilani

A cura di Ciro Troise