Primavera 1, Napoli-Genoa: le probabili formazioni

È il momento decisivo del campionato, le due vittorie consecutive contro Roma e Fiorentina hanno messo il Napoli in una posizione migliore rispetto a qualche settimana fa. Gli azzurrini, a tre partite dalla fine, hanno evitato anche a livello aritmetico qualsiasi rischio di retrocessione diretta, sulla zona play-out hanno due punti di vantaggio sul Lecce e tre sul Genoa che arriva domani a Cercola (calcio d’inizio a Cercola alle 13, diretta televisiva su Sportitalia e testuale su IamNaples.it). Si tratta di uno scontro diretto fondamentale, il Napoli con una vittoria potrebbe fare un grande passo in avanti verso la salvezza. All’andata finì 2-1 per gli azzurrini, il vantaggio in questo confronto sarebbe un altro dato importante. Il Milan ha perso ad Empoli, è a pari punti con gli azzurrini che sono in vantaggio negli scontri diretti e domani sono in programma Sampdoria-Lecce e Atalanta-Verona. La sconfitta del Torino di ieri nel derby manda anche i granata a quota 40 punti nella battaglia per evitare il play-out.

Squadra che vince non si cambia, la linea di Frustalupi

Frustalupi sceglie la vecchia legge del calcio per cui squadra che vince non si cambia, si va verso la conferma della formazione iniziale che ha battuto la Fiorentina. In porta ci sarà Idasiak, Barba, Hysaj e Costanzo formeranno la difesa a tre, D’Agostino e Acampa si muoveranno sulle corsie laterali, Coli Saco, Iaccarino e Vergara agiranno in mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Ambrosino e Cioffi. Ci sono anche varie soluzioni a gara in corso: Marchisano e Giannini sulle fasce, Pesce sul fronte offensivo.

Il Genoa anche dovrebbe confermare la formazione, il 4-3-1-2 con cui domenica ha strappato un pareggio per 1-1 contro la Roma. In porta ci sarà Corci, Dellepiane e Boci si muoveranno sulle fasce con Gjini e Calvani a formare la coppia di difesa. Capitan Besaggio, il miglior marcatore con nove gol, Sadiku e Cenci agiranno a centrocampo con Accornero trequartista alle spalle di Bamba e Ambrosini.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Iaccarino, Vergara, Acampa; Ambrosino, Cioffi. A disp.: Boffelli, Giannini, Gioielli, Nosegbe, Pontillo, Marchisano, Toccafondi, Spavone, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

GENOA (4-3-1-2): Corci, Dellepiane, Gjini, Calvani, Boci; Besaggio, Sadiku, Cenci; Accornero; Bamba, Ambrosini. All. Chiappino

A cura di Ciro Troise