Primavera 1, Napoli-Inter 0-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli cade in casa contro l’Inter dopo le due vittorie consecutive contro Torino e Lecce, in una partita condizionata da tanti episodi: l’espulsione di Coli Saco, la grande paura per l’infortunio subito da Pelamatti, che per qualche minuto ha perso i sensi, e il rigore fallito da Ambrosino. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Sui gol può farci poco, anche se forse sul primo pensa troppo all’eventuale fuorigioco che non c’è che all’azione. È bravo nelle uscite sia basse che alte quando viene chiamato in causa.

BARBA 6,5: Uno dei migliori in campo, tanti interventi preziosi in area di rigore, è spesso reattivo, sul pezzo. Uno dei pochi errori all’8′ quando si fa scavalcare dal pallone e concede a Satriano il colpo di testa da buona posizione.

HYSAJ 5: Una prova in netto calo rispetto alle precedenti, subisce una botta nella fase iniziale della gara che fa pensare addirittura al cambio con Spedalieri che si preparava. Sbaglia in varie occasioni i tempi, al 43′ rischia l’errore quando scivola sul pallone, Satriano poteva involarsi verso la porta, l’ha fermato l’arbitro fischiando fallo. Sul gol del 2-0 si fa saltare da Casadei che poi fa il cross per il gol di Satriano.

COSTANZO 6: Dopo un minuto, evita subito un gol salvando nei pressi della linea di porta sul colpo di testa di Fontanarosa. Nell’uno contro uno si comporta abbastanza bene, è sfortunato nella situazione di gioco in cui colpisce al volto Pelamatti. (Dall’87’ Tourè s.v.: Entra nel finale, una decina di minuti in cui prova a costruire qualche ripartenza, è troppo poco per meritare una valutazione)

DI DONA 5,5: Non riesce a spingere come fatto in altre gare, è poco incisivo e in fase difensiva poteva essere più intenso in qualche circostanza, anche nello stringere prima su Satriano sul gol del 2-0. (Dal 74′ Acampa s.v.: Rientra dopo un po’ di tempo dall’infortunio, appena entrato in campo non riesce a sfruttare un’occasione al volo di destro su cross di Marchisano)

COLI SACO 5: Parte bene con il consueto contributo nelle due fasi, poi l’espulsione è severa ma deve evitare quella reazione.

SPAVONE 5,5: Degli sprazzi di qualità nella gestione del pallone si sono visti, soprattutto nella ripresa ma in vari momenti doveva credere di più nei suoi tempi d’inserimento.

MARCHISANO 5,5: Prova a costruire qualche spunto sia a sinistra che a destra, dove al 75′ guadagna il fondo e realizza il cross per Acampa, l’ultima chance che ha il Napoli per riaprire la gara.

CIOFFI 5,5: Prova ad accendere a tratti il suo talento, doveva essere più efficace in qualche circostanza come per esempio la punizione che spedisce fuori nel primo tempo. (Dal 53′ Vergara 6,5: L’unica bella notizia della giornata è aver rivisto Vergara ai suoi livelli. Lavora bene nello stretto, regala alla partita un’iniezione di qualità, si procura il rigore che poteva cambiare la partita)

D’AGOSTINO 5,5: Si sacrifica tanto nella fase di copertura dopo l’espulsione, si scuote soltanto nella ripresa e costruisce qualche spunto che non riesce a capitalizzare.

AMBROSINO 5: Sbaglia il rigore che al 65′ poteva cambiare la gara, portando il Napoli sull’1-1 in dieci contro undici. Durante la partita anche lui riesce a guadagnare spazio per incidere a tratti, qualche progressione fermata dai difensori dell’Inter o al 55′ un tiro deviato da Fontanarosa in calcio d’angolo. (Dall’87’ Mercurio s.v.: Entra nel finale, una decina di minuti per l’ex Bari compreso il recupero, tenta qualche spunto ma la partita ormai sembrava indirizzata)

FRUSTALUPI 5,5: Un passo indietro sotto il profilo dell’attenzione ai dettagli, soprattutto nella fase difensiva. Di buono c’è la capacità di non disunirsi sullo 0-1 in inferiorità numerica riuscendo a costruirsi anche qualche occasione per arrivare al pareggio, come il calcio di rigore fallito da Ambrosino. Cercando le buone notizie, va sottolineato l’impatto di Vergara sulla partita e il rientro di Acampa dopo l’infortunio.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 22′ Casadei, 73′ Satriano

Espulsi: Saco 40′

Ammoniti: Cioffi (Na), Satriano (Int)

NAPOLI: 1 Idasiak; 2 Barba, 3 Costanzo (C), 10 Ambrosino, 11 Cioffi ( 53′ Vergara), 15 Spavone, 18 Hysaj, 19 Di Dona, 28 Marchisano, 32 D’Agostino, 94 Saco

A disposizione: 22 Boffelli, 6 Gioielli, 7 Acampa, 8 De Pasquale, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 33 Giannini, 37 De Marco, 71 Toure, 99 Mercurio

Allenatore: Nicolò Frustalupi

INTER: 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 Moretti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti (63′ Dervishi); 8 Casadei (C), 16 Cecchini Muller (76’Sangalli), 24 Andersen (63′ Fabbian); 10 Iliev; 31 Curatolo (76′ Abiuso), 20 Satriano

A disposizione: 21 Botis, 40 Raimondi, 4 Sangalli, 7 Peschetola, 13 Matjaz, 18 Nunziatini, 25 Grygar, 28 Villa

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Salama – Tempestilli

A cura di Ciro Troise