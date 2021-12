Dopo le due vittorie consecutive contro il Torino e il Lecce, la Primavera del Napoli affronta un’altra gara interna contro l’Inter (calcio d’inizio alle 13, diretta tv su Sportitalia e testuale su IamNaples.it), una big del campionato che sta vivendo delle difficoltà. I nerazzurri in Europa stanno andando benissimo, in Youth League sono primi in classifica con tredici punti, già certi del passaggio del turno e, se non perderanno a Madrid all’ultimo turno, conquisteranno il primo posto nel girone che fa saltare gli spareggi.

In Italia l’Inter ha pagato un po’ dazio, mercoledì è stata anche eliminata contro il Sassuolo ai rigori in Coppa Italia e in campionato è un po’ attardata, all’ottavo posto con quindici punti, quattro in meno del Napoli secondo in classifica.

La squadra di Chivu nell’ultimo turno ha battuto 2-0 il Pescara ultimo in classifica, interrompendo così la striscia negativa di un pareggio contro il Cagliari e due sconfitte consecutive contro la Roma e il Sassuolo.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2, tra i pali dovrebbe esserci Rovida, Zanotti è squalificato e, quindi, a destra ci sarà Silvestro con Carboni a sinistra, Cortinovis e Hoti formeranno la coppia centrale di difesa. In mezzo al campo dovrebbero agire Casadei, il brasiliano ex Virtus Entella Cecchini Muller e Nunziatini, tra le linee si muoverà Iliev a sostegno di Abiuso e Jurgens.

Frustalupi recupera Costanzo, Cioffi e Ambrosino

È una vigilia positiva per Frustalupi che recupera Cioffi, vittima di un problema al collaterale dopo la gara contro il Lecce che ha fatto temere il peggio. Rientrano anche il difensore Costanzo e l’attaccante Ambrosino che a causa rispettivamente di un problema fisico e dell’influenza hanno saltato la sfida contro il Lecce.

Il Napoli così potrà schierare la formazione ideale nel complicato appuntamento contro l’Inter. In porta ci sarà Idasiak, Barba, Hysaj e Costanzo dovrebbero formare la difesa a tre, Di Dona agirà a destra con Marchisano a sinistra, Coli Saco e Spavone lavoreranno in mediana, Cioffi e D’Agostino si muoveranno tra le linee a supporto del centravanti Ambrosino. Manca ancora Pesce tra i convocati, Vergara, Marranzino e Mercurio possono essere delle armi a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Spavone, Marchisano; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Turi, De Marco, Acampa, Pontillo, Spedalieri, Manè, Giannini, Spedalieri, Gioielli, Tourè, Vergara, Marranzino, Mercurio. All. Frustalupi

INTER (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Cortinovis, Hoti, Carboni; Casadei, Cecchini Muller, Nunziatini; Iliev; Abiuso, Jurgens. All. Chivu

A cura di Ciro Troise