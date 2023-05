Primavera 1, Napoli-Inter: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli non vuole mollare, punta a giocarsi la salvezza al play-out. Domani arriva a Cercola l’Inter (calcio d’inizio alle 13, diretta televisiva su Sportitalia e testuale su IamNaples.it) che non può più arrivare ai play-off e quindi non ha obiettivi di classifica. Gli azzurrini hanno bisogno di almeno un punto per evitare l’inferno della retrocessione diretta, un’eventuale sconfitta, con la contemporanea vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese se il Cagliari farà punti sul campo del Frosinone, comporterebbe un distacco dalla quartultima di almeno dieci punti che determinerebbe la retrocessione diretta in Primavera 2, la serie B della categoria. Uno scenario surreale che porterebbe la Primavera della squadra campione d’Italia qualificata in Youth League grazie a quanto fatto dagli uomini di Spalletti sprofondando nella serie B della categoria. Tante le conseguenze: l’Under 18 non sarebbe più obbligatoria, i ragazzi classe ‘2005 e quelli ‘2006 più promettenti non crescerebbero affrontando Roma, Inter, Juventus ma squadre come Cosenza, Cesena e altre realtà della Primavera 2. Ci sarà anche il gruppo Ultras 72 della Curva B a sostenere i ragazzi di Frustalupi.

Frustalupi ha recuperato Marchisano, tra i ‘2003 ha rinunciato all’infortunato (una contrattura rimediata contro la Fiorentina lo sta fermando) Sahli che non fa parte dell’elenco dei convocati. Il sistema di gioco sarà sempre il 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin saranno i tre di difesa, Lamine e Acampa agiranno sulle corsie laterali, Iaccarino e Gioielli in mezzo al campo con Koffi e Spavone tra le linee a supporto del centravanti Rossi.

L’Inter ha varie assenze: Esposito e Valentin Carboni sono al Mondiale Under 20, Stankovic, Curatolo e Akinsanmiro sono in prima squadra. Chivu dovrebbe proporre questa formazione affidandosi al 4-3-3: in porta Botis, Dervishi e Pelamatti sono gli esterni bassi con Matjaz e Kassama a comporre la coppia centrale, Martini, Grygar e Kamate formano la mediana, Iliev, Sarr e Owusu si muoveranno sul fronte offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Koffi, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, Nosegbe, D’Avino, Sequino, Giannini, Alastuey, Bonavita, Mutanda Kasongo, Marranzino, Russo, Lorusso, Pesce. All. Frustalupi

INTER (4-3-3): Botis, Dervishi, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Iliev, Sarr, Owusu. All. Chivu

A cura di Ciro Troise