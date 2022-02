Primavera 1, Napoli-Juventus: rientrano i “titolarissimi”, le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo tre sconfitte consecutive, gli azzurrini devono interrompere la sequenza di risultati negativi che ha accorciato il vantaggio sulle zone più pericolose della classifica. I ragazzi di Frustalupi (che devono ancora recuperare la trasferta di Firenze) hanno cinque punti in più dell’Empoli quintultima, riferimento della zona play-out, e ne possono vantare otto di vantaggio su Lecce e Spal che condividono la penultima posizione che costa la retrocessione diretta.

L’impegno è complicato, arriva la Juventus a Cercola (calcio d’inizio alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). All’andata il Napoli conquistò una delle vittorie più esaltanti della stagione con gol di Ambrosino al 95′ ad imporre il 2-1 ai bianconeri.

La Juventus, nonostante la sconfitta di martedì contro l’Atalanta, è in piena zona play-off al quarto posto con 31 punti, sei in più del Napoli. L’allenatore Andrea Bonatti dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, in porta ci sarà Senko, la linea difensiva sarà composta da Savona e Rouhi sulle corsie laterali, al centro della difesa la coppia Muharemovic-Nzouango. Mulazzi e Turicchia dovrebbero essere gli esterni di centrocampo a sostegno dell’attacco formato da Cerri e Chibozo.

Il Napoli continua il turn-over, Frustalupi ritrova tanti elementi

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, Frustalupi ritrova Idasiak tra i pali, dopo l’esperienza da terzo portiere a Barcellona. In difesa c’è il rientro di Hysaj dal primo minuto con Barba e Costanzo a fare i braccetti, Marchisano e Giannini saranno gli esterni a tutta fascia. Coli Saco è il punto fermo, rientrano Vergara e Spavone. Il bomber Ambrosino, capocannoniere del campionato Primavera 1 con dieci gol realizzati in compagnia di Nasti del Milan e Tramoni del Cagliari, dovrebbe partire dalla panchina dopo la gara da titolare disputata contro la Sampdoria. D’Agostino e Cioffi dovrebbero formare l’attacco che punterà a trascinare il Napoli ad uscire dalle difficoltà imposte dalle tre sconfitte per 2-1 subite contro Verona, Bologna e Sampdoria.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disp.: Boffelli, Rendina, Acampa, De Luca, Di Dona, Manè, Pontillo, Gioielli, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. All. Frustalupi

JUVENTUS (4-4-2): Senko, Savona, Muharemovic, Citi, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Nzouango, Turicchia; Cerri, Chibozo. All. Bonatti

A cura di Ciro Troise