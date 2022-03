Primavera 1, Napoli-Milan 3-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli si riscatta dopo cinque sconfitte consecutive, batte 3-0 il Milan con un primo tempo di grandissimo livello. Gli azzurrini, trascinati anche da una delegazione ultras che ha fatto sentire il proprio sostegno, nella prima mezz’ora hanno chiuso la partita andando sul 3-0 e non dando mai al Milan la possibilità di rientrare in partita. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: È attento, preciso, autorevole in uscita, fa sentire il suo peso dentro l’area di rigore.

BARBA 6,5: Mantiene la posizione, compie degli interventi importanti e, come tutta la squadra, gestisce le scelte nel palleggio, alternando l’impostazione dal basso con i lanci per Ambrosino.

HYSAJ 7: Le sue letture sono utili, tanti interventi, qualcuno anche poco visibile, importanti che spengono gli attacchi del Milan dentro l’area di rigore.

COSTANZO 6,5: Buona prova, alterna tutto ciò che gli viene chiesto, gli interventi in pressione, il lavoro nel palleggio, anche qualche lancio dalle retrovie.

MARCHISANO 7: Propizia con un assist il gol di Coli Saco, quello del 2-0, lavora bene in entrambe le fasi, oggi spinge con più convinzione rispetto ad altre prestazioni. (Dal 69′ Di Dona 6,5: Entra con lo spirito giusto, si tuffa nella battaglia con intensità)

COLI SACO 7: Gestisce con grande autorevolezza i palloni, comanda fisicamente la contesa e segna il gol del raddoppio, fondamentale per indirizzare la partita.

SPAVONE 6,5: Quando la partita si mette sui binari della tecnica, con gli spazi magari anche un po’ più aperti, vengono fuori le sue qualità. Distribuisce palloni anche con rapidità, ha sempre lo sguardo pronto per la giocata in verticale e spicca anche qualche controllo di palla di grande qualità. (Dal 64′ Gioielli 6,5: Entra in campo molto bene, pulisce bene il pallone e, quindi, stavolta si fa vedere nelle due fasi, rompe e fornisce ordine alla manovra)

VERGARA 7,5: Fa la differenza, segna il gol che sblocca il risultato con una grande giocata, una conclusione di controbalzo di grande spessore. Distribuisce giocate di qualità, come il tacco nell’azione che porta al secondo gol, e anche altre situazioni. (Dall’84’ Flora s.v.: Entra nel finale, troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

GIANNINI 6,5: Lavora molto bene in entrambe le fasi, l’azione del gol del vantaggio parte da una sua rimessa lunga, una giocata da sfruttare in maniera frequente.

D’AGOSTINO 7: Tanto sacrificio, s’abbassa con abnegazione per sporcare le giocate degli avversari, quando Frustalupi fa i cambi va ad occupare anche la fascia destra. All’82’ inventa una giocata fantastica, salta un avversario, parte palla al piede, produce una serpentina passando in mezzo a tre giocatori del Milan. Peccato perchè poi a tu per tu con il portiere avversario non riesce a superarlo. (Dall’84’ Pesce s.v.: Gradualmente sta mettendo minuti nelle gambe, oggi è entrato in condizioni più brillanti rispetto all’impatto di mercoledì a Firenze)

AMBROSINO 7,5: Partita di grande spessore, per una cinquantina di minuti abbondanti partecipa anche tanto al gioco della squadra, s’abbassa, fa il riferimento, cerca di mettersi al servizio dei compagni. Non a caso è sua la sponda per il gol di Vergara, forse ci sarebbe anche un rigore per l’intervento di Bosisio quando viene ammonito per simulazione e impensierisce il Milan anche su punizione. Un giallo che costa caro perchè era diffidato e mercoledì dovrà saltare la gara contro l’Atalanta (Dal 64′ Cioffi 6: Un affaticamento all’adduttore spinge Frustalupi a farlo riposare, entra con la partita già indirizzata, tent qualche giocata ma non riesce ad andar via agli avversari. Mercoledì ci sarà sicuramente bisogno di lui, Ambrosino è squalificato)

FRUSTALUPI 7: È la migliore prestazione della stagione, ha ragione a sottolinearlo nell’intervista del post-partita. Il Napoli ci mette qualità, intensità, determinazione, idee come, quando approfittando del doppio vantaggio, va spesso in verticale cercando la profondità alle spalle della linea difensiva del Milan. Il Napoli concede pochissimo e tiene la porta inviolata, non accadeva da Napoli-Lecce 1-0 dello scorso 26 novembre.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Hysaj, Barba, Costanzo; Marchisano (69′ Di Dona), Spavone (64′ Gioielli), Saco, Vergara, Giannini; D’Agostino (84′ Pesce), Ambrosino (64′ Cioffi). A disposizione: Boffelli, De Luca, Pesce, Cioffi, Flora, Maranzino, Manè, Pontillo, De Marco, Mercurio. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga (45′ Alesi), Bozzolan; Gala (75′ El Hilali), Tolomello, Eletu (45′ Nsiala); Capone, Nasti, Traoré (68′ Omoregbe). A disposizione: Desplanches, Bartoccioni, Obaretin, Camara, Foglio, Bjorklund, Rossi, Roback. Allenatore: Federico Giunti.

Marcatori: 6′ Vergara (N), 16′ Saco (N), 28′ Ambrosino (N).

Ammoniti: 23′ Barba (N), 33′ Stanga (M), 49′ Ambrosino (N), 50′ Vergara (N), 57′ Alesi (M),

Arbitro: Federico Longo (Sezione di Paola).