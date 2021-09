Primavera 1, Napoli-Pescara 1-3: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli crolla in casa contro il Pescara, finisce 3-1 per gli abruzzesi che a Cercola conquistano la prima vittoria in campionato. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Può fare molto meglio in occasione del gol del 2-1 di Kuqi, poi si riscatta nel finale di primo tempo con un’uscita bassa su Blanuta e una parata su Dino Mehic. Nella ripresa anche si salva in un paio di situazioni.

BARBA 5,5: Nel primo tempo è il migliore del reparto arretrato, uno dei pochi che riesce a difendere in avanti, mandando il messaggio di alzare la linea difensiva e il baricentro. Nella ripresa partecipa anche lui al festival degli errori, perde una palla in uscita ispirando la ripartenza di Delle Monache. (Dal 74′ Di Dona 5,5: Non riesce sulla catena di destra a produrre spunti molto interessanti)

HYSAJ 4,5: Il suo errore ha un peso specifico rilevante nell’economia della partita, perde una palla in area di rigore dove non è proprio il caso in una situazione di sofferenza di pensare alla costruzione dal basso. La difesa sbanda, non riesce più a guidarla dopo la rimonta del Pescara a tenerla in piedi.

MANE’ 6: Nel primo tempo qualche errore anche per lui, nella ripresa cresce tanto, con gli spazi, il campo aperto per cercare di recuperare il risultato valorizza la sua gamba, le capacità atletiche nel recupero e in un paio di situazioni è decisivo.

COSTANZO 5: Dovrebbe dare più esperienza, gestire le situazioni e, invece, ha il vizio di commettere qualche ingenuità come qualche fallo evitabile, su uno di questi si guadagna anche un’ammonizione. (Dal 46′ Marchisano 5: Qualche palla interessante per D’Agostino in verticale sulla catena di destra e poco più)

SACO COLI 6,5: Il migliore del Napoli, ha fatto l’assist per il gol di Marranzino e poi ha provato a trascinare il Napoli facendo di tutto: recuperi palla importanti, anche uno strepitoso su Thiam che ha impedito il gol dell’1-4. Una delle situazioni più interessanti nella ripresa nasce con una sua apertura per Pesce, prova anche a far gol con qualche tiro dalla distanza e al 93′ sugli sviluppi di un corner.

SPAVONE 5,5: Corre tanto, spesso a vuoto perchè il Napoli s’allunga ma fa di tutto per cercare di supportare la squadra in entrambe le fasi.

ZANOLI 5,5: Ha il merito di aver costruito la transizione che ha portato al gol di Marranzino, quando viene chiamato in causa si vede che di è una qualità superiore, però soprattutto nella ripresa soprattutto nella spinta il suo contributo doveva essere più significativo. (Dal 74′ De Marco 6: Uno spezzone in cui ha fatto meglio rispetto alle gare precedenti, uno dei pochi segnali positivi della giornata)

D’AGOSTINO 5,5: Prova a costruire qualcosa, si muove tanto, al 48′ ha una chance ma tira sul primo palo trovando la risposta di Lucatelli. Tanta energia ma è un po’ fumoso nelle scelte.

AMBROSINO 5: Si spegne presto, tra una botta al fianco e i crampi, fa fatica a trascinare la squadra come ha fatto in altre occasioni. (Dal 60′ Cioffi 5,5: Porta in campo il cambio di passo, produce tanti spunti ma nelle scelte può fare meglio, a volte sceglie soluzioni complicate quando servirebbe invece più concretezza nelle giocate. Non è ancora al massimo della condizione, dopo la sosta potrà presentarsi in campo al massimo della brillantezza).

MARRANZINO 6: Segna il suo primo gol stagionale, poi cala un po’ nel corso della gara, fa fatica a trovare spunti, al 63′ sull’errore nel rinvio di Lucatelli ha una palla interessante ma la conclusione è debole e centrale

FRUSTALUPI 5: C’è tanto da lavorare, la sosta può aiutare. Bisogna insistere sotto il profilo mentale perchè la squadra, come accadde contro la Sampdoria, sul 2-1 ha avuto un calo ed è stato letale. A livello atletico è comprensibile pagare per qualche singolo la mancanza d’abitudine ad un campionato ad alto impatto fisico come il Primavera 1 ma dopo la sosta arrivano sfide complesse contro Milan e Atalanta per esempio e bisogna mettere a posto la condizione. Sotto l’aspetto tattico, forse può essere più utile cambiare il meno possibile, andare sulle certezze del 3-5-2 o 3-4-2-1, almeno dall’inizio, poi a gara in corso in base alle esigenze delle partite ci possono essere i cambiamenti opportuni.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI: Idasiak, Barba (dal 29′ st De Marco), Zanoli (dal 29′ st Di Dona), Mané, Husai, Costanzo (dal 1′ st Marchisano), Marranzino (dal 25′ st Pesce), Saco, Ambrosino (dal 15′ st Cioffi), Spavone, D’Agostino. A disposizione: Boffelli, Gioielli, De Pasquale, Spedalieri, Giannini, Mercurio. Allenatore: Nicolò Frustalupi

PESCARA: Lucatelli, Longobardi, Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Mehic Dino, Mehic Amer, Kuqi (dal 26′ st dagasso), Blanuta (dal 43′ st Calio’), Patané (dal 32′ st Thiam Aliou), Delle Monache (dal 43′ st Stampella). A disposizione: Servalli, Savarese, Postiglione, Scipione, Colarelli, Straccio, Scipioni, Di Dio. Allenatore: Pierluigi Iervese

Reti: al 3′ Marranzino, al 5′ pt A. Mehic, al 32′ pt Kuqi, 45′ pt Blanuta

Dai nostri inviati Ciro Troise e Giovanni Annunziata