Primavera 1 – Napoli-Roma, le probabili formazioni: Ambrosino verso la panchina

Dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Cagliari, la Primavera del Napoli ha il peggior cliente possibile per reagire al momento difficile. Al “Piccolo” di Cercola arriva la Roma (calcio d’inizio alle 10:45, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), capolista con sei punti di vantaggio. La squadra di De Rossi è nettamente la più forte, lo dicono i numeri: è imbattuta, ha il miglior attacco e la miglior difesa e sta reggendo anche con i gioielli in prima squadra. Mourinho tiene stabilmente in prima squadra Felix Afena Gyan, Bove e Zalewski.

La Roma dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-1-2. In porta ci sarà Mastrantonio, capitan Tripi guiderà la difesa con Zajsek e Keramitsis ad agire da braccetti nella difesa a tre, Missori, che ha debuttato in prima squadra in Conference League, e Rocchetti saranno gli esterni mentre in mezzo al campo si muoveranno Faticanti e Tahirovic. Il trequartista sarà Volpato a supporto delle due punte Persson e Cherubini.

Per il Napoli sarà l’ultima partita del 2021, la trasferta di Firenze, che era in programma mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del focolaio di Covid-19 nel gruppo-squadra della Viola. È stata rimandata anche Spal-Fiorentina che era in programma oggi.

Frustalupi sceglie il 3-5-2, Ambrosino verso l’esclusione

Frustalupi ritrova Coli Saco e Costanzo che erano squalificati nella trasferta di Cagliari e pensa ad alcuni cambiamenti. Il Napoli dovrebbe mettere da parte il 3-4-2-1, scegliere il 3-5-2 con Vergara e Spavone interni e Coli Saco a fare da diga davanti alla difesa. In porta ci sarà Idasiak, Barba, Hysaj e Costanzo formeranno la difesa con Marchisano e Giannini sulle corsie laterali. Sulla fascia sinistra, quindi, Giannini dovrebbe essere preferito a Di Dona e De Marco. Vergara, Coli Saco e Spavone dovrebbero sostenere la coppia d’attacco formata da D’Agostino e Cioffi che s’alterneranno nei movimenti a venire incontro e nell’attacco alla profondità.

Va verso la panchina il bomber Ambrosino che così potrebbe rappresentare una soluzione a gara in corso per aumentare il peso offensivo. Il Napoli nelle ultime due gare perse non è riuscito a far gol, sotto quest’aspetto c’è da migliorare. Gli azzurri hanno il terzultimo attacco del campionato, soltanto Lecce e Pescara hanno segnato meno del Napoli che ha realizzato tredici reti.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disp.: Boffelli, De Marco, Di Dona, Manè, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, De Pasquale, Marranzino, Mercurio, Pesce, Tourè.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Zajšek, Tripi (C), Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini. All. De Rossi

A cura di Ciro Troise