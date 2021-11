La Primavera del Napoli, dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia contro Empoli e Cosenza, cerca il riscatto contro il Sassuolo (calcio d’inizio alle 13, diretta televisiva su Sportitalia e testuale su IamNaples.it), una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza.

Il Sassuolo, allenato dall’ex centrocampista azzurro Emiliano Bigica, è, infatti, terzultimo in classifica con sei punti, la metà di quelli conquistati dal Napoli che, nonostante il ko di Empoli, è in zona play-off a pari punti proprio con i toscani e la Juventus.

Gli emiliani, però. sono in crescita, nelle ultime quattro gare ha battuto il Cagliari in campionato, lo Spezia in Coppa Italia e portato a casa due pareggi contro Torino e Lecce. Il Sassuolo dovrebbe giocare con il 4-3-3, in porta ci sarà Zacchi, estremo difensore nel giro della Nazionale Under 19. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Paz, Fiamingo, Miranda e Pieragnolo, in mediana sono pronti ad agire Abubakar, Zenelaj ed Aucelli a supporto del tridente composto da Estevez, Samele e Mata. Un’arma a gara in corso potrebbe essere Vincenzo Ferrara, attaccante napoletano classe ‘2003.

Frustalupi pensa a Marchisano sulla fascia destra

Il Napoli dovrebbe proporre la consueta formazione da campionato, con una sola novità che riguarda la fascia destra: Marchisano al posto di Di Dona. Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, con Idasiak tra i pali, Barba, Hysaj e Costanzo a comporre la difesa, Marchisano e De Marco agiranno sulle corsie laterali con Coli Saco e Spavone in mezzo al campo, Cioffi e D’Agostino a sostegno dell’attaccante Ambrosino, fresco di convocazione nella Nazionale Under 19 per la doppia amichevole contro l’Ungheria.

Frustalupi ha a disposizione anche delle armi a gara in corso, come Marranzino, Mercurio e Pesce. Di Dona e Giannini sono delle soluzioni per avere più freschezza durante la partita sulle corsie laterali.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Spavone, De Marco; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Pinto, Pontillo, Manè, Spedalieri, De Pasquale, Gioielli, Di Dona, Tourè, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo: Abubakar, Zenelaj, Aucelli; Estevez, Samele, Mata. All. Bigica

A cura di Ciro Troise