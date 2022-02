Primavera 1, Napoli-Spal 4-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo in trasferta contro il Genoa arriva il poker inflitto alla Spal. Una vittoria che vale l’ingresso nella zona play-off ma che soprattutto consente al Napoli d’allungare il vantaggio sulle parti pericolose della classifica: +8 sui play-out e +12 sul penultimo posto che costa la retrocessione diretta. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Compie una parata importante sul colpo di testa di Wilke Braams, poi si fa trovare pronto quando è chiamato in causa, sui gol non ha responsabilità.

MANE’ 6,5: Attento, mette in mostra anche buona intelligenza sotto il profilo tattico, è elegante nella gestione del pallone, da una sua apertura per Giannini nasce l’azione del gol del 2-1, quello che cambia gli equilibri della gara.

BARBA 6: Come a Genova, dopo l’infortunio di Hysaj, s’adatta bene nel ruolo di centrale difensivo prendendosi il compito di coordinare bene il reparto e facendolo abbastanza bene. Al 90′ commette una leggerezza, portando palla piuttosto che scaricarla, l’errore costa il gol del 4-2 della Spal. Non è stato l’unico a distrarsi, infatti, Frustalupi si è arrabbiato tanto anche perchè la Spal ha avuto anche la palla del 4-3.

COSTANZO 6: Al 25′ anche lui commette un errore in uscita davanti alla propria area di rigore, il Napoli si salva ma è un’altra spia della continuità nella concentrazione, un tasto su cui insistere. Lavora abbastanza bene nell’uno contro uno, sul primo gol della Spal partecipa come tutta la retroguardia ad una lettura collettiva poco reattiva.

MARCHISANO 6,5: Va due volte vicino al gol di testa, inventa poi una bella palla in verticale per D’Agostino che non trova la porta. Partecipa con buone intuizioni al palleggio, se la cava abbastanza bene anche in fase difensiva.

SPAVONE 6,5: Mette in mostra una qualità importante nel possesso palla, tecnicamente è un giocatore valido e l’ha dimostrato anche oggi, con visione di gioco e buone qualità tecniche. Colpisce anche un palo al 73′.

TOCCAFONDI 6: Una buona ora, dove a tratti soprattutto nel primo tempo riesce anche ad abbassarsi e a comandare il gioco. Non ha ancora una partita intera nelle gambe e Frustalupi lo sostituisce. (Dal 62′ Gioielli 6: Appena entrato, al 66′ sbaglia la copertura preventiva, non scappa dietro nei tempi giusti e così la Spal ha una grande occasione per andare addirittura sull’1-2, poi si ritrova e lavora bene sia nella tenuta della posizione che nella gestione del pallone)

VERGARA 7,5: Il migliore in campo. Ispira tre dei quattro gol, manda in porta Cioffi con una bella intuizione per il gol dell’1-0, inventa un cross d’esterno perfetto nell’azione del palo di Giannini, poi recupera palla, va in transizione e serve ad Ambrosino la palla per il diagonale del terzo gol azzurro.

GIANNINI 6,5: Realizza il cross per il gol di Ambrosino, quello che cambia l’inerzia di una gara bloccata sull’1-1. Lavora abbastanza bene anche in fase difensiva, anche con qualche intervento importante, come quando al 71′ devia in corner un tiro pericoloso. Commette solo qualche errore nella gestione del pallone, soprattutto in quei momenti in cui tutta la squadra cala il livello dell’attenzione.

D’AGOSTINO 6: S’abbassa, cerca gli spazi per “strappare” palla al piede ma è in un periodo in cui le giocate non riescono fino in fondo. Fallisce un’occasione al 27′ quando è bravo ad attaccare la profondità su assist di Marchisano ma non trova la porta. (Dal 74′ Ambrosino 7: Entra e fa doppietta, in due spezzoni di venti minuti, tra Genoa e Spal, fa tre gol che hanno un peso specifico rilevante. Due gol di destro e uno di testa, oggi ancor più decisivo perchè rompe l’equilibrio dell’1-1. Deve ritrovare la condizione, la continuità a livello atletico perchè otto gol in quindici partite rappresentano un patrimonio importante)

CIOFFI 7: Come a Genova, sblocca la partita con un’ottima giocata in cui fa vedere il suo livello tecnico perchè non sono scontati il controllo di palla, il modo in cui avanza e poi spedisce il pallone nell’angolino. Quando il pallone arriva sui suoi piedi, possono venir fuori intuizioni importanti, è lui a servire Spavone nell’azione in cui il centrocampista azzurro colpisce il palo. (Dal 74′ Mercurio 6,5: Entra e fa gol, il secondo stagionale, il primo in campionato, una conclusione letale che completa i sei minuti esplosivi del Napoli)

FRUSTALUPI 6,5: 25 punti in 15 partite rappresentano un lavoro, la squadra ha un’identità, sa stare in campo ed è cresciuta anche sul piano dell’autostima. Il segnale di oggi è importante perchè c’erano due assenze importanti: Hysaj e Coli Saco, che è stato determinante per il suo impatto. L’ultima gara senza Coli, assente per squalifica, finì male a Cagliari. Per qualità nel palleggio, fluidità del gioco, occasioni create una delle migliori partite della stagione (sotto gli occhi di Domenichini, vice di Spalletti), c’è sempre da migliorare e i tasti su cui insistere sono le palle-gol concesse alla Spal e il black-out degli ultimi dieci minuti. Si nota anche la crescita dei singoli, un altro aspetto che rivela la qualità di quanto fatto finora.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 15′ Cioffi (N) 74′ 77′ Ambrosino (N) 80’Mercurio (N) 42′, 88′ Wilke (S)

NAPOLI: Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara (82′ Marrazino) Toccafondi (61’Gioielli), Spavone (82′ Di Dona)Giannini; D’Agostino (73’Mercurio), Cioffi (73 Ambrosino).

A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca,De Marco, Acampa, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

SPAL: Rigon; Saio, Nador, Csinger, Yabre; Forapani (78′ Simonetta) Mihai, Sperti (67′ Puletto); Orfei, Moireau (78′ Chillemi) Wilke Braams.

A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Martini, Fiori, Valdesi, Roda, Abdalla. Allenatore: Piccareta.

Ammoniti: 3′ Mihai (S) 38′ Sperti (S) 16′ Toccafondi (N) 78′ Orfei (S)

Dal nostro inviato Ciro Troise