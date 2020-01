Primavera 1, Pescara-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli chiude il girone d’andata all’ultimo posto con nove punti, il record negativo da quando esiste il campionato Primavera 1. Gli azzurrini crollano al 79′ per un gol di Martella, ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Non è quasi mai impiegato, è efficace nelle uscite alte, fa suo il pallone, soltanto al 43′ in un’occasione smanaccia il pallone. Al 76′ rischia su un cross di Quacquarelli, al 79′ crolla su un tiro di Martella sul primo palo.

COSTANZO 5: Fa il terzino bloccato, difende abbastanza bene, non spinge mai, rimedia un’ammonizione per una brutta entrata su Diambo.

SENESE 6: È sempre attento, preciso nelle scelte e nelle letture, si fa trovare pronto sui cross dal fondo, tenta d’innescare la profondità degli attaccanti senza successo.

MANZI 6,5: Il migliore dei suoi, l’uomo più pericoloso sulle palle inattive, al 13′ colpisce il palo e al 61′ trova la risposta di piede di Sorrentino.

TSOUNGUI 5,5: Abbastanza bravo nelle letture, non attacca mai sulla sua corsia, i due esterni bassi rappresentano l’immagine di una squadra bloccata, che non attacca in ampiezza. Si fa beffare sull’inserimento di Martella in occasione del gol. (Dall’80’ Vrakas 5: L’immagine del suo impatto sulla partita è il tiro senza pretese realizzato al 93′)

ZEDADKA 5: Cerca troppo spesso di giocare da solo, fino al gol subito fa la mezzala destra, poi va a fare l’esterno sinistro ma gli spunti non arrivano.

VIRGILIO 5,5: Non ha le caratteristiche del play, non riesce mai a prendere in mano il centrocampo, cerca di mettere al servizio della squadra la sua fisicità nei contrasti.

ZANON 5,5: Alterna qualche buono spunto, nella parte iniziale della gara guadagna qualche punizione interessante ma c’è anche da sottolineare qualche errore in uscita palla. (Dall’80’ Cioffi 6: Almeno è vivace e al 91′ va vicino al pareggio con il tiro respinto da Sorrentino)

LABRIOLA 5,5: Fa fatica ad incidere nel gioco ma bisogna registrare che le uniche occasioni da gol create nascono dalle sue palle inattive. (Dal 68′ Marrazzo 5,5: Va a combattere in mezzo al campo, mette la fisicità al servizio della squadra)

VIANNI 5: La squadra non lo aiuta ma anche lui non si mette in condizione d’essere incisivo, è poco propositivo, attacca solo la profondità, non cerca mai di lavorare spalle alla porta per costruire qualche sviluppo interessante. (Dal 68′ Sgarbi 5,5: Lavora spalle alla porta, cerca di essere più propositivo di Vianni ma sul fronte offensivo la musica non cambia)

PALMIERI 5,5: Tanto movimento senza palla, svaria su tutto il fronte offensivo ma non è mai incisivo, gli manca lo spunto tranne il cross che porta al tiro di Cioffi al 91′.

BARONIO 5: Il Napoli è schiavo della paura, è comprensibile l’atteggiamento prudente ma rinunciare ad avere un’idea di gioco da proporre non premia quasi mai, gli azzurrini vivono l’intera gara inseguendo un episodio che poi in realtà capita al Pescara. Il Napoli nelle ultime tre gare ha segnato solo un gol, al momento solo Torino e Lazio hanno segnato di meno ma potrebbe chiudere con il dato del peggior attacco. La crisi del Napoli è soprattutto in questo dato.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 79′ Martella (P)

AMMONITI: Costanzo (N)

PESCARA: Sorrentino, Martella, Quacquarelli, Marfini, Diallo, Camilleri, Mane, Diambo, Pavone, Masella (70′ Mercado), Blanuta. All: Legrottaglie

NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Senese, Manzi, Tsoungui (80′ Vrakas), Zanon, Virgilio, Zedadka, Labriola (70′ Marrazzo), Vianni (70′ Sgarbi), Palmieri. All: Baronio