Primavera 1, Pescara-Napoli 2-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli non riesce a vincere a Pescara, con una doppietta di Ambrosino agguanta due volte gli abruzzesi ultimi in classifica. Fino all’ingresso del centravanti di Procida, il Napoli è poco incisivo in fase offensiva, che ha raccolto due palloni nell’area avversaria e ha segnato due gol. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6: Attento nelle uscite, discreto quando è chiamato in causa a giocare con i piedi. Para su Chiarella al 70′ come aveva fatto in occasione del primo gol, quando poi Madonna ha segnato dopo la sua ribattuta. Sul gol di Blanuta forse poteva far meglio ma incide tanto la deviazione di Costanzo.

BARBA 5,5: Un po’ più nervoso del solito come anche i suoi compagni, qualche sofferenza nell’uno contro uno con Delle Monache e soprattutto un po’ di confusione nella gestione del pallone.

HYSAJ 5,5: Apprezzabile il tentativo in un paio d’occasioni di avanzare e proporre delle soluzioni per far alzare il baricentro, partecipa anche lui alla confusione del reparto arretrato, nell’azione del primo gol deve far meglio nel guidare la difesa a rientrare bene in occasione della ripartenza del Pescara.

COSTANZO 5,5: Come tutto il reparto arretrato, troppo nervosismo e pochi fatti. Servono un po’ d’attenzione in più in varie situazioni relative alla fase di non possesso e una gestione più corretta del pallone, oggi il Napoli ha fatto male soprattutto in fase d’inizio azione.

MARCHISANO 6,5: Non sempre riesce a metterci lucidità e qualità ma va premiato l’atteggiamento, spinge, si propone sia a destra nel primo tempo che a sinistra nella ripresa, quando riesce in un’occasione anche ad arrivare sul fondo e a servire un buon cross teso, peccato che Ambrosino non può arrivarci.

COLI SACO 6: Vince qualche duello, nella ripresa, quando il Napoli ha avanzato il baricentro, la sua forza fisica è servita nella conquista di alcuni palloni. Nel primo tempo anche lui ha fatto confusione e non ha brillato nella gestione del pallone.

GIOIELLI 6: Il suo lavoro lo fa sempre, combatte su tutti i palloni, li recupera anche e poi li scarica spesso al compagno più vicino, uno dei pochi ad avere ordine nella gestione del pallone.

DE MARCO 5: Ha l’unica occasione del primo tempo su cross di Marchisano e la sfrutta male, non ci sono spunti degni di nota da parte sua sulla fascia sinistra. (Dal 46′ Ambrosino 7,5: Il Napoli è cambiato con lui in campo, ha acquisito la sensazione di avere sempre pericolosità offensiva. Ha segnato una doppietta evitando la sconfitta e andando in testa alla classifica marcatori del campionato Primavera 1. Il primo gol è anche di pregevole fattura. Deve migliorare ancora, deve farlo per il suo talento, può aumentare la disponibilità al gioco, ha dei momenti in cui si assenta)

VERGARA 6: Ci prova in tutti i modi ad alzare il tasso tecnico, a tirar fuori delle intuizioni, l’atteggiamento è quello giusto ma sotto il profilo della qualità delle giocate, tranne alcuni momenti, non è giornata anche per lui. Può fare di più. (Dall’88’ Spavone s.v.: Pochi minuti per lui, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

D’AGOSTINO 6: Qualche tiro nel primo tempo poco incisivo, nella ripresa va a fare il quinto di destra. È apprezzabile lo spirito di sacrificio ma da lui servirebbe un po’ di qualità in più.

CIOFFI 5,5: Deve fare di più, prova a dare profondità, a fornire scatti ma quando la squadra non gira deve trascinarla e non ci riesce. Ha il merito d’ispirare il primo gol scattando in buona posizione, trovando la parata di Servalli e poi al resto ci ha pensato Ambrosino. (Dal 74′ Mercurio 6: Entra abbastanza bene, è propositivo, si guadagna qualche fallo, prova nel finale a costruire qualche spunto offensivo)

FRUSTALUPI 5,5: Perchè in casa dell’ultima in classifica almeno non si può provare ad imporre la legge della qualità? Perchè non abbassare Vergara in mediana e tenere insieme dal primo minuto Vergara, D’Agostino, Ambrosino e Cioffi? Se proprio si devono gestire le forze, non è meglio partire con Ambrosino e magari sostituirlo dopo aver indirizzato la partita se c’è bisogno? Il Napoli porta a casa un punto e sta pienamente dentro la battaglia per evitare il play-out. L’impressione è che bisogna cambiare registro, dare più continuità agli spezzoni contro Milan ed Empoli in cui la squadra ha giocato bene, gli avversari ormai hanno preso le contromisure alle idee di difesa e ripartenze su cui si è costruito l’ottimo girone d’andata. Con soli cinque punti in otto partite nel girone di ritorno, bisogna avere il coraggio di modificare qualcosa per migliorare il rendimento.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 18′ Madonna (P), 53′ Ambrosino (N), 75′ Blanuta (P), 80′ Ambrosino (N)

Pescara: Servalli, Longobardi, Chiarella (72′ Sayari), Blanuta (81′ Scipioni), Kuqi (60′ Lazcano), Postiglione, Madonna, Delle Monache (81′ Napoletano), Scipione. Mehic D., Mehic A. A disp.: Di Carlo, Barretta, Palmentieri, Napoletano, Colazzilli, Stampella, Mandrone, Staver, Scipioni, Sayari, Lazcano, Amore. All. Iervese

Napoli: Boffelli, Barba, Costanzo, Gioielli, Cioffi (74′ Mercurio), Hysaj, Marchisano, Vergara (87′ Spavone), D’Agostino, De Marco (46′ Ambrosino), Saco. A disp.: Rendina, De Luca, Acampa, Pesce, Ambrosino, Nosegbe-Susko, Spavone, Flora, Di Dona, Pontillo, Toccafondi, Mercurio. All. Frustalupi

Arbitro: Andreano di Prato