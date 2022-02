Primavera 1, Pescara-Napoli: le probabili formazioni

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Primavera del Napoli cerca il riscatto in una gara più delicata di quanto rivela la classifica. Si va a Pescara (calcio d’inizio ore 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it), in casa del fanalino di coda del campionato che ha soltanto otto punti di cui tre conquistati all’andata a Cercola, contro il Napoli. Il vantaggio sulle zone pericolose della classifica si è ridotto, sono otto i punti sulla penultima in classifica, quindi, sulla retrocessione diretta e soltanto tre sulla quartultima, cioè sull’ultimo posto che porta al play-out.

Non si può più sbagliare, serve una reazione dopo i ko contro Verona, Bologna, Sampdoria e Juventus, che ha vinto 5-0 a Cercola. È una settimana importante per il Napoli, mercoledì alle 15 gli azzurrini recuperano la trasferta di Firenze e domenica affronta in casa il Milan.

Frustalupi ha analizzato con la squadra le motivazioni del forte calo della squadra e s’aspetta un cambiamento proprio a Pescara. Non ci sarà Hysaj squalificato dopo l’espulsione rimediata sabato scorso per doppia ammonizione contro la Juventus.

In porta ci sarà Idasiak, la difesa a tre sarà formata da Manè, Barba e Costanzo. Marchisano e Giannini agiranno sulle corsie laterali, Coli Saco e Spavone si muoveranno in mezzo al campo. D’Agostino e Cioffi si muoveranno a supporto del centravanti Ambrosino. Tra centrocampo e attacco, ci saranno due novità rispetto alla gara contro la Juventus. Vergara dovrebbe partire dalla panchina e, invece, Ambrosino sarà in campo dal primo minuto.

Il Pescara insiste sul 3-5-2, si gioca le ultime speranze della rimonta salvezza

Lecce e Spal sono distanti nove punti, il Pescara a diciotto partite dalla fine si gioca le ultime speranze per sognare la rimonta che metterebbe in discussione la retrocessione in Primavera 2, avendo accesso almeno al play-out.

La squadra di Iervese ha perso otto delle ultime nove gare, ha interrotto la sequenza negativa soltanto con la vittoria di Empoli il 16 febbraio. Il Pescara ha il peggior attacco del campionato con soli quindici gol realizzati e condivide il dato della difesa più battuta con la Spal, avendo incassato ben 43 reti.

Iervese insiste sul 3-5-2, in porta ci sarà Servalli, Madonna, Postiglione e Longobardi dovrebbero formare la difesa a tre. Scipioni e Colazzilli saranno i quinti, gli ex Atalanta Amer e Dino Mehic e Kuqi agiranno in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco formata da Stampella e Napoletano.

Ecco le probabili formazioni:

PESCARA (3-5-2): Servalli; Madonna, Postiglione, Longobardi; Scipioni, Dino Mehic, Amer Mehic, Kuqi, Colazzilli; Stampella, Napoletano. All. Iervese

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Spavone, Coli Saco, Giannini; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Pontillo, Acampa, Di Dona, Gioielli, Toccafondi, Mercurio, Vergara, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise