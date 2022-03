Primavera 1, Pescara-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il pareggio beffardo subito sabato al 94′ dall’Empoli, che ha rimontato dal 2-0 al 2-2 (con il gol di Guarino al 94′ viziato da fallo su Idasiak), la Primavera del Napoli scende di nuovo in campo per recuperare la partita contro il Pescara (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale su IamNaples.it, televisiva su Sportitalia) valida per la ventunesima giornata che non si disputò causa maltempo lo scorso 26 febbraio.

È una partita molto importante per gli azzurrini che con una vittoria staccherebbero l’Empoli, sorpasserebbero il Bologna e forse anche il Genoa, se non dovesse vincere nell’altro recupero di domani in trasferta contro il Cagliari. La zona play-out, adesso a due punti di distanza, sarebbe più lontana, un rassicurante +5 sarebbe un buon bottino in attesa che poi il Verona recuperi la trasferta di Vinovo contro la Juventus. La vittoria del Lecce di lunedì contro il Sassuolo rende ancora più importante questa sfida in casa del Pescara ultimo in classifica.

Gli abruzzesi sono staccati, hanno solo undici punti, di cui nove in trasferta conquistati contro Napoli, Empoli e Spal proprio domenica mattina. In casa il Pescara non ha mai vinto, ha ottenuto soltanto due pareggi contro Empoli e Juventus, l’unico successo è arrivato in Coppa Italia contro lo Spezia, che gioca il campionato Primavera 2.

Due cambi per Frustalupi rispetto all’Empoli

Frustalupi pensa a due cambi rispetto alla squadra che ha affrontato l’Empoli dal primo minuto. La gestione delle forze riguarda l’attacco, Cioffi, che è subentrato nel corso della ripresa contro l’Empoli, stavolta dovrebbe giocare titolare. Il ruolo dell’arma a gara in corsa, invece, sarà affidato ad Ambrosino, il bomber del Napoli con 10 gol stagionali. L’altro cambio è obbligato, vista l’assenza di Meret, Idasiak rimane in prima squadra per gli allenamenti, toccherà a Boffelli difendere la porta del Napoli. In panchina ci sarà per la prima volta Nosegbe, difensore lettone classe ‘2004 ex Fc Riga che è stato tesserato dopo alcune settimane di allenamento.

Il sistema di gioco è il consueto 3-4-2-1. I tre difensori saranno Barba, Hysaj e Costanzo, Giannini è ancora fermo ai box per infortunio, ci sarà ancora De Marco con Marchisano a destra. In mezzo al campo agiranno Coli Saco e Gioielli, Vergara e D’Agostino si muoveranno alle spalle di Cioffi.

Il Pescara stasera affronta il Cesena, tra i convocati in prima squadra c’è tutto il tridente di Iervese: Chiarella, Blanuta e Delle Monache. Questi tre giocatori rappresentano i principali punti di forza della Primavera abruzzese, il Napoli li ha sofferti nella scorsa stagione, quando ha perso sia all’andata che al ritorno in Primavera 2. All’andata Chiarella non c’era, segnò Blanuta oltre a Mehic e Kuqi, due centrocampisti interessanti.

Ecco le probabili formazioni:

PESCARA (3-4-3): Servalli; Madonna, Postiglione, Scipione; Amer Mehic, Kuqi, Dino Mehic, Longobardi; Chiarella, Blanuta, Delle Monache.

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Vergara, D’Agostino; Cioffi. A disp.: Rendina, Pontillo, Nosegbe, Acampa, De Luca, Di Dona, Flora, Spavone, Toccafondi, Mercurio, Pesce, Ambrosino. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise