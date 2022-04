Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli in piena zona play-out

Non è stato un bel sabato per la Primavera del Napoli. Gli azzurrini hanno perso in casa contro il Cagliari, subendo il sorpasso del Lecce che ha pareggiato contro la Juventus. In questo momento per il Napoli sarebbe play-out anche da svantaggiati, giocando l’eventuale ritorno in trasferta. Il Verona ha vinto in casa del Sassuolo, l’Empoli ha vinto lo scontro diretto contro il Bologna, l’unica buona notizia è arrivata da Genova, dove il Genoa ha perso 4-0 in casa contro l’Inter. Ecco i risultati e la classifica:

LECCE-JUVENTUS 1-1 RETI: 35 Citi (J), 74 Carrozzo (L) NAPOLI-CAGLIARI 1-2 RETI: 16 Desogus rig. (C), 79 Luvumbo (C), 88 Ambrosino rig. (N) GENOA-INTER 0-4 RETI: 55 Iliev, 61 Casadei, 64 Zuberek, 71 Fabbian PESCARA-ATALANTA 2-3 RETI: 9 Pagani (A), 33 Blanuta (P), 53 Sidibe rig. (A), 70 Sidibe (A), 90+2 Blanuta (P) TORINO-FIORENTINA 0-1 RETI: 81 Corradini rig. EMPOLI-BOLOGNA 2-1 RETI: 21 Degli Innocenti rig. (E), 44 Casadei (B), 90+3 Baldanzi (E) SPAL-ROMA 0-1 RETI: 25 Faticanti MILAN-SAMPDORIA 1-4 RETI: 43 Di Stefano (S), 54 Nasti (M), 74 Di Stefano (S), 76 Malagrida (S), 85 Conti (M) SASSUOLO-HELLAS VERONA 0-2 RETI: 5 Mediero rig., 63 Pierobon

CLASSIFICA

P G 61 29 ROMA 54 29 CAGLIARI 53 29 INTER 51 29 ATALANTA 48 29 FIORENTINA 47 29 JUVENTUS 44 29 SAMPDORIA 40 29 TORINO 40 29 SASSUOLO 39 29 MILAN 39 29 EMPOLI 37 29 HELLAS VERONA 36 29 BOLOGNA 35 29 GENOA 34 29 LECCE 33 29 NAPOLI 23 29 SPAL 12 28 PESCARA

Prossimo turno: Roma-Napoli, mercoledì 20 aprile