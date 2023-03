Primavera 1, Roma-Napoli 4-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli subisce un netto poker dalla Roma, nel doppio confronto con i giallorossi il risultato è stato disarmante, 5-1 a Cercola e 4-0 al Tre Fontane. Due risultati che certificano la disparità di valori in campo ma il Napoli oggi ha il rammarico di aver avuto un approccio ottimo con venti minuti ad alta intensità in cui hanno sprecato varie occasioni. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5: Sul gol del 4-0 deve far meglio, esce a vuoto su Majchrzak e il cross di Cherubini entra addirittura in porta.

BARBA 5: Parte bene come tutto il Napoli, guida con coraggio la squadra nel difendere in avanti, poi si smarrisce come i suoi compagni e Cherubini fa più volte male nel suo ruolo.

HYSAJ 5,5: L’analisi è la stessa di tanti suoi compagni. Inizia molto bene la sua partita con tanti interventi importanti, coraggiosi, fatti nei tempi giusti, poi dopo il gol di Pisilli viene travolto dall’ondata giallorossa. È apprezzabile comunque l’atteggiamento di voler sempre cercare l’anticipo, la difesa aggressiva nelle situazioni in cui non c’è da fronteggiare uno tsunami.

OBARETIN 5: Vari errori nelle letture, nel palleggio dalle retrovie, anche lui viene travolto dalla Roma, poi nel finale

MARCHISANO 5: Nei primi venti minuti spinge tanto, colpisce anche un palo esterno, poi si eclissa uscendo un po’ dalla partita. (Dal 60′ Boni 5: Entra a partita già compromessa, prova a proporsi sulla destra, rimedia un’ammonizione evitabile)

ALASTUEY 4,5: Quando s’alzano i ritmi, va in difficoltà, nell’azione del 2-0 in un momento determinante perde due volte palla, deve far meglio. (Dal 60′ Bonavita 5: Partecipa al palleggio dei suoi compagni in una partita già compromessa)

GIOIELLI 5: Corre spesso a vuoto in mezzo al campo, ha il merito di avere un atteggiamento determinato, combattere su ogni pallone. Fallisce un’occasione clamorosa nei primi venti minuti.

ACAMPA 4,5: Il duello con Missori è imbarazzante e da quest’uno contro uno nascono due gol della Roma: il primo e il terzo. (Dal 60′ Giannini 5,5: Prova a produrre delle situazioni sulla fascia sinistra ma non riesce ad incidere come vorrebbe)

SAHLI 5: Ha perso lo smalto dei tempi migliori, spreca una palla-gol nitida ad inizio gara.

SPAVONE 5,5: Uno degli ultimi a mollare, propone sempre qualcosa o almeno ci prova. Sul 2-0 spreca una palla-gol nitida, si fa respingere da ottima posizione un tiro da Del Bello. (Dal 78′ Lamine s.v.: È troppo poco il tempo a sua disposizione in una gara già compromessa per meritare una valutazione)

PESCE 5: Corre tanto, si muove su tutto il fronte d’attacco, cerca di far reparto da solo, va vicino al gol anche andando in pressing sul portiere. Non ha occasioni degne di nota, i compagni non riescono a metterlo in condizione di far male alla Roma. (Dal 71′ Koffi 5: Riesce a vedersi poco, non ha margini per incidere)

FRUSTALUPI 5: Partiamo dai segnali positivi: i primi venti minuti sono da ripetere, da portare per il futuro per la forza e i tempi nella pressione alta, la quantità di occasioni create. L’unico grande rammarico è non averle sfruttate, come è accaduto sabato scorso contro il Frosinone. Ciò che non va è l’incapacità di reagire al gol dello svantaggio, i primi segnali di reazione sono arrivati solo dopo il 2-0, cioè dopo una decina di minuti in cui la Roma ha stritolato il Napoli colpendo anche una traversa. Non bisogna mai dimenticare il punto di partenza nell’analisi delle gare: tra le due squadre a livello tecnico e fisico c’è un abisso.

Ecco il tabellino del match:

ROMA: Del Bello, Missori (15′ st Loukama), Cherubini (18′ st D’Alessio), Pisilli (34′ st Vetkal), Pagano (15′ st Ruggiero), Cassano, Pelegrini (34′ Golic), Faticanti, Majchrzak, Silva, Tahirovic. A disp.: Baldi, Razumejeves, Ubert- Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Louakama, Falasca, Graziani, E Costa Cesco, Bolzan, Golic. All.: Federico Guidi

NAPOLI: Boffelli, Barba, Acampa (14′ st Giannini), Marchisiano (14′ st Boni), Hysaj, Spavone (34′ st Lamine), Alastuey (14′ st Bonavita), Pesce (24′ st Koffi), Gioielli, Sahli. A disp.: Turi, Giannini, Rossi, Boni, Marranzino, D’Avino, Koffi, Nosegbe, Bonavita, Lamine. All.: Nicolò Frustalupi

AMMONITI: Boni (N), Obaretin (N)

MARCATORI: 28’pt Pisilli (R), 35’pt Cherubini (R), 45+1′ pt Missori (R)

ARBITRO: sig. Adalberto Fiero Sez Pistoia

A cura di Ciro Troise