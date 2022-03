Primavera 1, Sassuolo-Napoli 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli strappa un pareggio sul campo del Sassuolo, gli azzurrini nel primo tempo fanno fatica ma, dopo il gol del pareggio di Ambrosino, ha due occasioni soprattutto con Coli Saco per andare addirittura in vantaggio. Il Napoli, dopo il terzo pareggio consecutivo, sorpassa Bologna e Genoa, è a + 11 sul penultimo posto che costa la retrocessione diretta, +4 sul play-out ma il Verona deve ancora recuperare la trasferta di Vinovo contro la Juventus, in programma il 5 aprile. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Attento nelle uscite, sul rigore Flamingo lo spiazza, è bravo a far suo il pallone con tranquillità su due conclusioni di Forchignone.

BARBA 6,5: Il migliore del reparto arretrato, anche nel primo tempo quando il Sassuolo teneva i ritmi alti e il Napoli faceva fatica, è attento nella copertura dell’area di rigore, nell’uno contro uno, aiutando anche Pontillo nella sua nuova esperienza al centro della difesa, aveva giocato soltanto sul centro-sinistra finora.

PONTILLO 6: Nella prima mezz’ora sbanda spesso, come Costanzo rimedia un cartellino giallo che rende la partita ancora più complessa. Viste le condizioni difficili, nella sua prima volta al centro della retroguardia si comporta abbastanza bene, se la cava insomma.

COSTANZO 6: Partita complicata, primo tempo di grande sofferenza con Paz e D’Andrea sul suo lato, interviene in maniera abbastanza corretta nell’uno contro uno. Cresce anche lui nel corso della ripresa rivelandosi efficace in più situazioni.

D’AGOSTINO 6,5: Il ruolo di quinto a destra è nuovo, duro e dispendioso, nel primo tempo come tutta la squadra fa fatica, incide poco, commette degli errori a livello tecnico, al 39′ spreca anche una buona situazione su suggerimento di Vergara da calcio d’angolo. Cresce nella ripresa, spinge di più e al 91′ va anche vicino al gol nell’azione del colpo di testa di Coli Saco.

COLI SACO 6,5: Combatte in mezzo al campo, nella ripresa cresce anche sotto il profilo della qualità, è lui a far girare meglio il pallone. Ha anche due occasioni per il gol-vittoria, trova il muro di Vitale a negargli la gioia.

GIOIELLI 6: Va un po’ in tilt, perde le distanze nel momento migliore del Sassuolo, poi cresce con la squadra e migliora la sua prova.

VERGARA 6,5: Non ha la continuità e la lucidità delle giornate più belle ma regala sprazzi di ottima qualità, nel primo tempo quando inventa un lancio per Cioffi o batte un calcio d’angolo trovando D’Agostino in area pronto al tiro. La squadra trova fiducia attraverso le sue giocate. (Dall’86’ Marranzino s.v.: Meno di dieci minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

DE MARCO 5: È ingenuo il fallo da rigore che rischia di compromettere la partita, patisce un po’ Paz sulla sua corsia, produce qualche cross ma deve fare di più. (Dal 67′ Acampa 6,5: Ottimo spezzone dell’esterno sinistro azzurro, si propone spesso, realizza anche al 91′ il cross che porta alla doppia occasione di Coli Saco e D’Agostino).

CIOFFI 5,5: Si muove tanto, cerca di sviluppare qualche uno-due con Ambrosino ma gli manca lo spunto decisivo, la giocata che può cambiare il corso della gara. Ci prova al 50′ con un tiro dalla distanza ma Vitale si rifugia in corner. (Dal 67′ Spavone 6: Va a contribuire alla qualità del palleggio quando è chiamato in causa, consente a Vergara di andare qualche metro più avanti)

AMBROSINO 7: Trova il quattordicesimo gol in campionato con un gran tiro che beffa Vitale sul primo palo, soprattutto nel primo tempo lavora di più rispetto al solito come centravanti associativo, cerca di aiutare tanto la squadra. Nel primo tempo è anche spesso l’unico a riempire l’area avversaria, ha una chance di testa su cross di De Marco ma non trova la porta.

FRUSTALUPI 6,5: Finalmente insieme dal primo minuto gli uomini di maggiore qualità, la prestazione è buona e stavolta anche il risultato. Il Napoli per un’ora soffre, rischia di subire anche il secondo gol ma rimane in partita anche con un buon atteggiamento, pareggia e ha anche due occasioni per vincere la partita. La trasferta di Sassuolo è un segnale di fiducia per il futuro ma bisogna affidarsi alla qualità.

Ecco il tabellino del match:

SASSUOLO: Vitale, Loeffen, Flamingo, Zenelaj (75′ Casolari), Paz, D’Andrea (65′ Forchignone), Mata (75′ Arcopinto), Aucelli (75′ Ferrara), Samele (82′ Diawara), Macchioni, Toure. A disposizione: Zacchi, Zalli, Cannavaro, Ahmed, Kumi, Ngingi, Cavallini. Allenatore: Maurizio Neri.

NAPOLI: Idasiak, Barba, Costanzo, Pontillo, Saco, Gioielli, De Marco (67′ Acampa), Vergara (87′ Marranzino), D’Agostino, Cioffi (67′ Spavone), Ambrosino. A disposizione: Boffelli, De Luca, Pesce, Nosegbe, Flora, Di Dona. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Marcatori: 11′ Flamingo (S), 61′ Ambrosino (N).

Ammoniti: 20’ Pontillo (N), 32’ Costanzo (N), 35’ Aucelli (S), 88’ Gioielli (N), 92’ D’Agostino (N).

Arbitro: Kumara (Sezione di Verona).