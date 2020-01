Primavera 1, Torino-Napoli 1-2: le pagelle di IamNaples.it

Angelini debutta con un successo sulla panchina della Primavera del Napoli, gli azzurrini iniziano il girone di ritorno vincendo sul campo del Torino grazie alla doppietta di Vrikkis che raggiunge quota nove gol stagionali. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Commette un grave errore concedendo il rigore al Torino con una sciocchezza ma si riscatta alla grande salvando il risultato in più occasioni, su Turati nel primo tempo e Gonella nella ripresa è stato superlativo.

ZANOLI 6: Fa un buon lavoro sia nella fase di possesso guidando l’uscita sulla catena di destra che nella fase di non possesso con attenzione ai dettagli e intelligenza tattica.

SENESE 6,5: Guida il reparto difensivo, è determinante nella difesa in area di rigore, negli uno contro uno, prova anche qualche lancio lungo per attaccare la profondità.

MANZI 5,5: Commette tanti errori, i meccanismi della coppia con Senese nella difesa a quattro non hanno funzionato in modo brillante e, infatti, il Toro ha avuto delle occasioni clamorose all’altezza del dischetto.

COSTANZO 5,5: Gioca nell’insolito ruolo di terzino sinistro, perde qualche duello con Ghazoini, qualche volta il suo contributo è determinante in area di rigore come quando dopo una respinta di Idasiak è lesto a spazzare l’area di rigore. Il Toro sul suo lato è più volte pericoloso, ha l’attenuante che non è il suo ruolo.

ZANON 6: È bravo nel palleggio rapido in uscita, interpreta bene la consegna che gli chiede Angelini di sviluppare il gioco sulle catene laterali. Discreto il suo contributo nel rientro in fase di non possesso.

CEPARANO 6: È un’intuizione di Angelini, con Baronio aveva giocato pochissimo, è stata premiata l’applicazione che ha sempre profuso nel lavoro. Buona prestazione, cerca di dare ordine ed equilibrio e inventa anche qualche buona palla in verticale per Vianni. (Dall’86’ D’Amato s.v.: Circa sette minuti per lui, è troppo poco per avere una valutazione complessiva)

ZEDADKA 6,5: Il suo contachilometri è impazzito, ha corso tantissimo in entrambe le fasi, è il “pendolo” del Napoli, per completare l’opera qualche scelta più felice in fase offensiva poteva rendere il Napoli più pericoloso. (Dall’86’ Virgilio s.v.: Circa sette minuti per il centrocampista azzurro, troppo poco per meritare una valutazione)

VRIKKIS 7: Riempie l’area di rigore avversaria meglio di tutti gli altri, non solo grazie ai rigori realizzati è il miglior marcatore stagionale della Primavera del Napoli con nove reti. Oltre alla doppietta, si rende anche pericoloso su assist di Vianni ma Lewis respinge il suo tiro. (Dal 78′ Labriola 6: Entra bene in campo, con intelligenza tattica, lo spirito giusto sotto il profilo dell’aggressività, si guadagna una punizione preziosa all’86’, al 93′ fallisce l’occasione del 3-1)

VIANNI 7: Protagonista di un lavoro enorme, contribuisce allo sviluppo del gioco proponendosi spalle alla porta per raccogliere lo scarico, è la chiave tattica del Napoli con gli attacchi alla profondità, nei mezzi spazi, da un suo spunto nasce il secondo gol di Vrikkis.

PALMIERI 6,5: Lavora tanto, è un riferimento a sinistra per la fase offensiva del Napoli, unisce le due fasi, il Napoli spesso fa male così al Toro: costruisce a sinistra anche grazie a Palmieri e finalizza a destra con i tagli di Vrikkis.

ANGELINI 6,5: Non era assolutamente facile, con circa quattro allenamenti ha dato un’identità diversa al Napoli cambiando sistema e filosofia di gioco, il Napoli ha cercato con intelligenza lo sviluppo attraverso le catene laterali attraverso poche idee semplici ma efficaci. Ha insistito tanto sull’aspetto tecnico, sono ancora tanti gli errori, la vittoria è la miglior medicina perchè trasmette serenità. Bisogna migliorare la fase difensiva, il Napoli ha concesso troppo al Torino ma i tre punti di oggi valgono tantissimo e anche la prestazione consegna l’immagine di una squadra che ha intrapreso la strada per riprendersi.

Ecco il tabellino del match:

Torino (3-5-2): Lewis; Singo, Marcos Lopez (st. 22′ Moreo), Celesia (st. 32′ Enrici); Ghazoini, Munari (st. 32′ Garetto), Sandri (st. 22′ Rotella), Greco, Kouadio (st. 32′ Ricossa); Gonella, Ibrahimi. A disposizione: Trombini, Siniega, Bongiovanni, Kone, Onisa, Pirola. Allenatore: Sesia

Napoli (4-3-3): Idasiak, Zanoli, Senese, Manzi, Costanzo; Zedadka (st. 42′ Virgilio), Ceparano, Zanon; Vrikkis (st. 34′ Labriola), Vianni, Palmieri. A disposizione: Mancino, Tsoungui, D’Onofrio, Potenza, Cavallo, D’Amato, Cioffi. Allenatore: Angelini Arbitro: Caldera di Como

Ammoniti: pt. 16′ Sandri (T), st. 33′ Enrici (T)

Marcatori: t. 19′, 30′ Vrikkis (N), 25′ rig. Ibrahimi (T)



A cura di Ciro Troise