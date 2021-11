Primavera 1, Torino-Napoli 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli conquista altri tre punti in trasferta sul campo del Torino, va al terzo posto in classifica a pari punti con la Fiorentina. Gli azzurrini vanno in vantaggio con Hysaj, pareggia i conti Anton ma poi Ambrosino ha trovato la zampata vincente per il successo del Napoli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 7: Si prende qualche rischio anche nelle uscite alte, è apprezzabile la crescita sotto il profilo del coraggio. Fa una grande parata su Baeten al 3′, aveva respinto anche il colpo di testa dell’attaccante belga ma non ha potuto fare nulla sul tap-in di Anton. Nel finale è decisivo, al 93′ s’allunga e manda in corner un tiro di Caccavo.

BARBA 6,5: In occasione del gol del Torino Baeten lo anticipa di testa sugli sviluppi del corner, poi si rende protagonista di un’ottima gara, propizia la rete di Hysaj con il tiro che Milan non riesce a bloccare. Tantissimi interventi importanti anche dentro l’area di rigore, giocando con attenzione massima e reattività. Basta ricordare gli interventi al 26′ su tiro di Garbett, quando poi Akhalaia ha calciato a lato e al 30′ su conclusione di Baeten

HYSAJ 7: Fa tutto quello che c’è da fare, sblocca il risultato, gestisce abbastanza bene il palleggio ma soprattutto comanda la difesa con le sue qualità: tempismo, ricerca dell’anticipo, lettura delle situazioni di gioco, lavoro sull’uomo.

COSTANZO 6,5: Nei primi venti minuti soffre il movimento di Baeten che s’allarga e fa male proprio nei mezzi spazi tra De Marco e Costanzo, poi, quando stava entrando bene dentro la partita, l’hanno fermato i problemi fisici. Stringe i denti per un po’ di tempo e al 38′ è decisivo il suo salvataggio sulla linea sulla deviazione di Di Marco. (Dal 41′ Manè 6,5: Non è facile entrare a partita in corso, soprattutto per un difensore. Commette qualche errore nel finale del primo tempo, molto meglio nella ripresa, lavorando con grande attenzione soprattutto nella copertura sull’uomo e sfruttando la fisicità. È molto importante il suo intervento in area al 62′, quando il Torino ha cercato subito il pareggio dopo il gol di Ambrosino)

MARCHISANO 6,5: Lavora bene su entrambe le corsie, sia a destra che a sinistra in entrambe le fasi di gioco. Realizza il cross per il colpo di testa di Cioffi parato da Milan, nell’azione che porta al gol di Hysaj.

COLI SACO 7: Nel primo tempo non è lucido e brillante come in altre gare, poi sale in cattedra e nel secondo tempo è molto prezioso, recupera palloni, li gestisce bene e va anche vicino al gol del 3-1, lo ferma Milan in uscita al 69′.

SPAVONE 6: Perde qualche pallone di troppo ma nella gestione delle due fasi la sua intelligenza tattica è preziosa, nel finale ha un calo atletico comprensibile, da una sua ripartenza non sfruttata bene nasce l’assalto finale del Torino.

DE MARCO 6: Partita di sofferenza, il Torino con Baeten nella sua zona lo costringe ad arretrare e a lavorare tanto in fase di non possesso. Riesce ad avere qualche spunto sulla fascia sinistra ma fa fatica ad incidere. (Dal 45′ Di Dona 6,5: Ha un ottimo impatto sulla gara, realizza il cross per il colpo di testa di Cioffi che porta al gol di Ambrosino. Spinge tanto sulla sua fascia destra, è un pensiero costante per la difesa del Toro e lavora abbastanza bene anche in fase difensiva. Vanno via all’ex Chievo Verona una sola volta all’88’, dal suo cross arriva il colpo di testa di Baeten che termina a lato)

D’AGOSTINO 6: È chiamato a svolgere un lavoro soprattutto di sacrificio arretrando da mezzala nella fase di non possesso, una fatica che gli toglie lucidità nelle ripartenze, nell’uno contro uno. Fa fatica ad incidere in queste situazioni. (Dal 74′ Vergara 6: Non giocava da quasi due mesi, non era facile entrare in una battaglia così intensa, inoltre è chiamato a lavorare soprattutto nella fase di non possesso. Migliorerà il suo contributo nelle prossime gare)

CIOFFI 7: Uno dei migliori in campo, c’è il suo zampino in entrambi i gol. Il calcio d’angolo da cui arriva la zampata di Hysaj nasce da un suo colpo di testa deviato da Milan, per la seconda rete Ambrosino corregge in rete dopo il palo-traversa colpito da Cioffi. (Dall’89’ Gioielli s.v.: Circa sei minuti compreso il recupero, è poco per una valutazione ma è da apprezzare lo spirito con cui entra in campo, combattendo su ogni pallone con tanto ardore)

AMBROSINO 6,5: Deve lavorare sull’aspetto atletico per stare di più dentro la partita, ha un potenziale che diventerebbe ancora più esplosivo. Ogni volta che s’accende, è determinante, nel primo tempo costringe Reali all’ammonizione, segna il gol della vittoria, il quinto in campionato con una girata che sembra facile ma non lo è. Per buttarla dentro, serve la capacità nella coordinazione. (Dal 74′ Mercurio 6: Ottimo spirito, combatte su tutti i palloni, va in pressione per disturbare il palleggio del Torino, commette qualche errore nella gestione della palla. Riesce anche andare al tiro al 76′ ma non trova la porta, il pallone termina alto sopra la traversa)

FRUSTALUPI 7: Oltre la vittoria, c’è una prova che è veramente apprezzabile, soprattutto per il secondo tempo. Nella prima frazione di gioco il Torino spreca qualche occasione, il Napoli è attento, sta sempre dentro la partita, però, rischia in qualche frangente. Nella ripresa la prova è autorevole, il Napoli con Coli Saco e Mercurio risponde colpo su colpo, potrebbe anche fare il terzo gol. La crescita più evidente è nello spirito, questa squadra non molla un pallone, nell’ultima mezz’ora oggi si è compattata benissimo, riuscendo a reggere anche quando inevitabilmente dopo l’uscita di D’Agostino, Cioffi e Ambrosino c’è meno qualità nelle ripartenze.

Ecco il tabellino del match:

TORINO-NAPOLI 1-2

Marcatori: 6′ Hysaj (N), 15′ Anton (T), 60′ Ambrosino (N)

TORINO (4-3-3): Milan; Della Valle, Anton, Reali (81′ Maugeri), Angori; Garbett, Savini, Di Marco (67′ Caccavo); Baeten, Akhalaia (58′ Rosa), La Marca (81′ Antolini). All.: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Pagani, Gymah, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Giorcelli.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo (25′ Manè); Marchisano, Saco, Spavone, De Marco; Cioffi (89′ Gioielli), D’Agostino (73′ Vergara); Ambrosino (73′ Mercurio). All.: Frustalupi. A disposizione: Boffelli, Di Dona, Giannini, Marranzino, Spedalieri, Toure.

Ammoniti: 23′ Reali (T), 60′ Ambrosino (N), 85′ Maugeri (T), 89′ Cioffi (N)

A cura di Ciro Troise