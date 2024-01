Primavera 2, Ascoli-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, riprende il suo cammino in campionato in trasferta contro l’Ascoli (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini sono ottavi in classifica, a pari punti con Spezia e Virtus Entella, distanti cinque lunghezze dal Palermo e dalla zona play-off. Il Cesena capolista è scappato a +15, un distacco molto complicato da colmare in diciassette giornate di campionato.

L’Ascoli è dodicesimo in classifica nel girone B con tredici punti, nell’ultimo periodo ha totalizzato un punto nelle ultime quattro gare, nell’ultima sfida prima di Natale ha perso 4-0 sul campo dello Spezia. L’allenatore è l’ex centrocampista Cristian Ledesma. Adotta il 3-5-2, in porta ci sarà Sciammarella. Piermarini, Caucci e Gaffuri lavoreranno in difesa, Cozzoli e Cosimi si muoveranno sulle corsie laterali. Lo Scalzo, Barrotta e Carano formeranno la mediana a supporto della coppia d’attacco Conte-Tarantino.

Il Napoli cerca continuità dopo l’ottima prova soprattutto nel primo tempo contro la Lazio. Tedesco deve fare i conti con le assenze di D’Avino, impegnato in prima squadra, e Russo che non ha ancora pienamente recuperato dopo l’influenza, sarà pronto per la sfida contro il Pisa di sabato prossimo. In porta ci sarà Turi, Puzone e Di Lauro si muoveranno sulle corsie laterali, Gambardella e De Luca comporranno la coppia centrale, Gioielli agirà davanti alla difesa con De Chiara e D’Angelo interni di centrocampo. Il tridente sarà formato da Rossi, Vigliotti e Vilardi.

Ecco le probabili formazioni:

ASCOLI (3-5-2): Sciammarella; Piermarini, Caucci, Gaffuri; Cozzoli, Lo Scalzo, Barrotta, Carano, Cosimi; Conte, Tarantino. All. Ledesma

NAPOLI (4-3-3): Turi; Puzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; De Chiara, Gioielli, D’Angelo; Rossi, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise