Primavera 2, Crotone-Napoli: continua l’emergenza, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Primavera del Napoli torna in campo in trasferta contro il Crotone per il recupero della settima giornata di ritorno. Si doveva giocare il 17 aprile, il Napoli aveva già raggiunto la Calabria, era in ritiro ma, in virtù di alcuni casi di positività al Covid-19 in casa Crotone, la partita fu rinviata. All’andata finì 4-0 per il Napoli, una delle migliori prestazioni realizzate dagli azzurrini nel corso della stagione.

Si gioca domani, il calcio d’inizio è programmato alle 15 allo stadio “Baffa” di Cotronei (diretta testuale su IamNaples.it), si tratta dell’ultimo recupero per gli azzurrini, poi ci saranno soltanto le ultime due giornate di campionato contro Salernitana in casa e Spezia in trasferta. Il Napoli deve blindare il terzo posto in classifica che vale l’accesso ai play-off, vincere contro Crotone e Salernitana darebbe agli azzurrini la certezza aritmetica a prescindere da quello che faranno le dirette concorrenti.

L’emergenza per le assenze continua, però, in casa Napoli. In difesa mancano Barba squalificato e Costanzo, impegnato in prima squadra per gli allenamenti ma rientra Spedalieri dopo la squalifica, nel reparto offensivo Cascione non recupera nessuno. Mancano Cioffi, Furina e Ambrosino per infortunio.

In porta ci sarà Idasiak, Potenza, Spedalieri, Guarino e Romano lavoreranno in difesa, Virgilio e Sami si muoveranno in mediana nel 4-2-3-1 con Vergara, Iaccarino e Labriola alle spalle di D’Agostino. Umile e i classe ‘2004 Pesce e Di Dona sono le alternative che ha a disposizione Cascione a gara in corso.

Il Crotone ha ancora la speranza d’acciuffare i play-off, battendo il Napoli l’obiettivo sarebbe a tre punti di distanza a due gare dal termine. Giuseppe Galluzzo, allenatore della Primavera del Crotone, dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-3. In porta ci sarà D’Alterio, uno dei napoletani del Crotone insieme a Mignogna ed Esposito. La difesa a tre sarà formata da Esposito, Yakubiv e Amerise, Mignogna e Ranieri gli esterni con Serafino e Palermo in mezzo al campo, Billotta e Timmoneri a supporto di Maesano nel tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

CROTONE (3-4-3): D’Alterio; Esposito, Yakubiv, Amerise; Mignogna, Serafino, Palermo, Ranieri; Billotta, Maesano, Timmoneri. All. Galluzzo

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Potenza, Spedalieri, Guarino, Romano; Virgilio, Sami; Vergara, Iaccarino, Labriola; D’Agostino. A disp.: Pinto, Amoah, Sepe, D’Onofrio, Cataldi, Acampa, Umile, Di Dona, Pesce. All. Cascione

A cura di Ciro Troise